– Mange tenker klær er kun noe estetisk, bare en «look», men jeg ser det ganske annerledes. En design påvirker oss, hvordan vi føler oss og hvordan vi oppfører oss, sier Eline Hagen i en pressemelding.

I 2005 åpnet mor Mette sin første butikk under eget navn. Det begynte i Randaberg sentrum. Etter hvert ble det også stor butikk i Solakrossen, like ved flyplassen.

Nå satser mor og datter fra Randaberg på ny butikk på Amfi Madla - i et marked som allerede byr på en rekke utfordringer.

5. mars åpner butikken på kjøpesenteret. Eline har planen klar på hvordan de skal møte et tøft marked.

– Da det er viktig å satse, tro på det man gjør, på det man selger og den service man yter, sier 28-åringen.

Privat

Lidenskap for klær

Eline har mer eller mindre vokst opp i butikken til mamma Mette og fikk tidlig interesse for mote. Senere har hun fulgt sin mors fotspor og utdannet seg innen motedesign og business i Danmark. Nå blir Eline 50 prosent medeier og daglig leder for Mette Hagen AS, ifølge pressemeldingen.

Damene er opptatt av at det ikke bare skal være en bærekraftig tankegang, men en bærekraftig atferd. Og mener det er på tide folk tenker kvalitet ovenfor kvantitet.

– Vi skal være dedikerte og våkne innen et fag og en bransje som hele tiden er basert på endring, vi skal være aktuelle og bevisste, og villige til endring i alt vi gjør, basert på våre kunders tilbakemelding, sier Eline.

Fakta: Mette Hagen AS Tilbyr først og fremst klær for kvinner, med hovedvekt på skandinaviske merker som By Malene Birger, Arnie says, Pia Tjelta, Stories By Kine, Katrin Uri, Bitte Kai Rand og Aiayu. Har butikk i Solakrossen - og tidligere Randaberg sentrum. Ny butikk åpner på Amfi Madla i mars 2020. Ifølge regnskapstall fra proff.no omsatte Mette Hagen AS for 5,7 millioner kroner i 2018. Resultatet før skatt ble på minus 70.000, grunnet større investeringer, ifølge Eline Hagen.

Jan Inge Haga (arkiv)

– Fyller et hull på senteret

Butikken som åpner på Amfi Madla neste måned får navnet Mette Hagen Pop Up og skal ha et lignende konsept som butikken på Sola, men med noen endringer.

Det understrekes at selv om butikken kalles «pop up», er det ikke snakk om en midlertidig etablering.

– Det er kun for å illustrere at butikken ligger i underetasjen på senteret. På sikt håper de på å flytte butikken opp i et annet lokale, sier markedskoordinator Anette Jakobsen ved Amfi Madla til Byas.

At det ikke er ledige plasser oppe på senteret er et et luksusproblem, men Jakobsen synes det er stas at de likevel klarte å finne en plass.

– Det er så kjekt at Mette Hagen åpner hos oss, konseptet passer perfekt for målgruppen vår! De kommer til å fylle et viktig hull hos oss, for vi har lenge hatt lyst på en butikk som kan tilby moderne og tidløse mote for kvinner på senteret, sier Jakobsen.

Butikken skal ta over lokalet hvor Krambua og skomakeren på senteret holdt til før. Mer nøyaktig i etasje U1, med inngang fra parkeringshuset.

– Vi driver og pusser opp inngangspartiet og etasjen hvor Mette Hagen-butikken skal inn. Butikken kommer til å prege hele etasjen, som kommer til å få et helt nytt og spennende uttrykk. Det gleder vi oss veldig til!