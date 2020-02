I 2018 kom gründere i Silicon Valley med løsningen: Elektriske sparkesykler.

I USA velger de fleste velger bilen når de skal et sted. Det er for langt å gå til nærmeste busstopp, togstasjon eller metro-stopp. Men sparkesyklene skulle være med på å revolusjonere måten amerikanerne reiste på. «The last mile»-problemet skulle endelig fikses.

Konseptet spredte seg til byer over hele verden. Sparkesyklene ble flittig brukt, men inntoget av tohjulinger har også ført med seg utfordringer.

I fjor prøvde selskapet Ryde seg i Stavanger. Det gikk dårlig, kommunen slo ned på etableringen som skjedde over natta.

I mars får to selskaper en ny sjanse. Til sammen 200 sykler skal ut i gatene i Stavanger.

Går det bra denne gangen?