Aktuelt Festival Jærnåttå slipper sine første artister: - Vi slår på stortromma! To ganger har festivalen Jærnåttå blitt avlyst på grunn av korona. Nå satser de på at 2022 blir året og lanserer Dagny og Chris Holsten som første artister på plakaten. Publisert: 03. desember 2021, 10:00 Stella Marie Brevik

Dagny og Chris Holsten kommer til Bryne torg i mai 2022.

Dagny, pop-stjernå fra Tromsø, har besøkt festivalen på Bryne før – tilbake i 2018. Mens Chris Holsten nylig vant to priser under prisutdelingen P3 Gull.

Begge bookingene er i kategorien pop – og at på til den popen som herjer hitlistene om dagen.

Bookingansvarlig Kjetil Njærheim er mildt sagt gira over bookingene og den kommende festivalen:

– Vi skal tilbake igjen og oppleve hvordan livet var før pandemien. I mai blir det faktisk 3 år siden forrige folkefest på torget. Settingen er lik tidligere år, men vi har dradd på og går tungt inn som festival – prøver å makse det vi kan med tanke på artister, utvalg av mat, sittegrupper og samarbeid, sier Njærheim.

Legger lista høyt

– Dagny og Holsten. Det er topplista, er det der dere legger lista for resten av programmet?

– Ja, det kan du si. Vi slår på stortromma!

Njærheim vil ikke si noe mer spesifikt om kommende navn på plakaten, men kommer med en kryptisk teaser:

– Vi liker godt å vise frem Jæren og Bryne for Sandnes- og Stavanger publikummet. Vi ønsker at folk skal bruke sin egen region mer. Derfor har vi fått has på en kjempetøff artist som kommer fra Stavanger.

Njærheim håper denne hemmelige bookingen vil få siddiser og gauker til å ta turen til Bryne 27. og 28. mai 2022.

– Er det Janove?

Latter.

– Nei! Han er jo fra Jæren, dere får ikke ta han fra oss.

Ikke bekymret

Aftenbladet har bookingsjefen på tråden rett etter regjeringens pressekonferanse, der de la frem strengere anbefalinger og regler knyttet til det der viruset. Dette bekymrer ikke Njærheim:

– Vi planlegger for fullt. Enten så har det gått forbi til sommeren, eller så håndterer vi det. Jeg er helt sikker på at vi finner gode løsninger for avviklingen av en god og trygg festival.

