Kjenner du igjen denne pakken? Da vil Posten høre fra deg

Publisert: 17. desember 2021, 11:33 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Enn så lenge ligger denne julegaven på Postens hovedterminal i Lørenskog. Nå håper Posten at etterlysningen fører til at pakken kommer fram til riktig familie før jul.

«Til Hemnes nissene».

«Fra Stavanger nissene».

Dette er alt som står på pakken som foreløpig ligger på Postens hovedterminal i Lørenskog.

– Vi vet den kom med en forsendelse fra Stavanger og at den skal til Hemnes, men vi har ikke mer å gå etter, sier Postens juledetektiv, Åse Marie Lerfald.

Nordover eller sørover?

Et kjapt googlesøk viser at Hemnes enten kan være en kommune i Nordland eller et tettsted i Aurskog-Høland kommune i Viken.

Derfor håper juledetektiven at nissefamilien fra Stavanger tar kontakt, slik at gaven havner under riktig juletre innen 24. desember.

– Det er mulig at det ble klistret på en adresselapp som datt av under transporten. Det kan også være at pakken har falt ut av esken den ble sendt i, eller at nissene fra Stavanger rett og slett har glemt å skrive på adressen, sier Lerfald.

Kjenner du igjen pakken? Ring julegavetelefonen på 23 14 90 90 eller send en e-post til julegaveservice@posten.no.

Høy oppklaringsprosent

Lerfald har jobbet i Posten i 40 år. Dette er det 19. året på rad hun tar på seg rollen som juledetektiv.

Millioner av pakker sendes Norge rundt før jul. De aller, aller fleste kommer fram, men noen julegaver havner hos Lerfald i Oslo, eller på bordet til de andre juledetektivene i Tromsø, Narvik, Trondheim og Fauske.

På en egen nettside legger Posten ut informasjon og bilder av julegaver som har ukjent mottaker.

I skrivende stund har detektivene 50 uløste saker på blokka. 16 julegavemysterier har imidlertid blitt løst så langt denne jula.

– Vi klarer å løse 90 prosent av sakene. De fleste begynner selvsagt å lure dersom pakkene ikke kommer fram og da tar de kontakt. I fjor var det totalt 50 pakker som ingen spurte etter, og disse ble donert til Frelsesarmeen etter at de hadde vært på lager i ett år hos oss, sier Lerfald.

Publisert: 17. desember 2021, 11:33