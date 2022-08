Aktuelt Student – Fadderfestivalen i år blir den største noensinne 250 ulike eventer, 4000 bærekraftige T-skjorter og 17.000 kvadratmeter med fadderlandsby. Dette årets fadderfestival blir den største noensinne i Stavanger. Publisert: 03. august 2022, 13:08 Oda Bjønnes Hanslien

Fadderfestivalen i år gjelder ikke kun for studenter ved UiS.

– Det liker vi å skryte på oss, uten at det skal være en konkurranse med de tidligere årene, sier faddersjef Alva Eide.

Fadderfestivalen starter første skoledag, 15. august og varer ut uken. Nytt for i år er at festivalen ikke bare er for studentene ved Universitetet i Stavanger, men også studenter ved VID, BI, Noroff og KiS.

Nytt er også at festivalen skal ha et gjennomgående tema; Colorsplash. Utenom at det er morsomt med farger, har temaet også en annen betydning:

– For oss representerer det mangfoldet blant de nye studentene. Det kommer en haug av forskjellige personligheter, med ulike interesser og bakgrunn. Vi vil vise at alle har en plass i vår festival.

Nestleder Helge S. Røyksund, faddersjef Alva Eide og nestleder Maren Svendsen.

Nytt varslingssystem

Fadderstyrets kjernesak i år har vært inkludering, og at alle skal føle de har en plass på fadderfestivalen. Med bakgrunn i dette har styret opprettet et nytt team for inkludering og trygghet.

Teamet skal minne styret hele veien om at det viktigste er at de nye studentene skal få en trygg og inkluderende start, og jobbe aktivt med det. For første gang er det nå opprettet systemer for en direkte kontakt mellom fadderbarn og styret, gjennom et eget telefonnummer, varslingssystem og fysisk tilstedeværelse i fadderlandsbyen.

– Vi har selv vært involvert i fadderfestivalen i helt andre roller tidligere år, og har sett det behovet. Vi vet at når du først skal til fadder så til fadderleder og så til styret, er det mye som blir borte på veien, sier Eide.

Eide sier at det også er ting som kan være ubehagelig å ta opp med fadderen sin, eller så kan fadderen være grunnen til at gruppen ikke fungerer.

– Da er det vanskelig å gå til fadderen og ta det opp. Vi ønsker at de skal kunne komme direkte til oss.

– Dumt å kjøpe nye T-skjorter

Flere tusener av T-skjorter må til for å sørge for at deltakerne lett finner hverandre og bygge samhold, og i år skal alle være bærekraftige. Faddere og fadderledere får klimavennlige T-skjorter som både skal være klimavennlige og skapt av folk med anstendige arbeidsforhold

Fadderbarna får second hand eller T-skjorter som allerede er produsert og ellers ikke ville blitt tatt i bruk. Dette forklarer Eide med at hun erfarer at de fleste ikke beholder sine T-skjorter etter fadderfestivalen.

– Da er det dumt å ha produsert flere tusen nye T-skjorter, bare for at de skal bli brukt i en uke og så kastet.

Dette er en foreløpig skisse av den nye fadderlandsbyen.

– Ikke bare konserter

Fadderlandsbyen i år er naturligvis større enn fjorårets, da de siste to årene har vært preget av strenge koronarestriksjoner. Eide sier vi må tilbake til 2018 for å se noe som ligner.

Utenom det normale programmet med konserter, er det i år lagt mer vekt på at fadderlandsbyen også skal være for de som ikke interesserer seg for fest og uteliv. Rodeo-okse, volleyballturnering, allsangkaraoke og swingkurs på plenen er bare noe av det Eide lover.

– Det er ikke bare konserter. Det skal være noe for alle.

Eide sier at det kan være lurt for fadderbarna å ta en titt i programmet på forhånd, da det er 250 ulike events å velge mellom og man umulig vil ha tid til alt. Ellers er det bare for fadderbarna å glede seg, sier hun og legger til:

– Pust med magen og tenkt at det ikke blir så skummelt som det man tror det vil bli. Vi er der for å ta fadderbarna i mot og gi dem en trygg og inkluderende uke.

