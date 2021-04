Aktuelt Plantebasert Bønnespiren har åpnet i Pedersgata – Hundre prosent plantebasert, smakfullt og lagd fra bunnen av, sier Stine Ditløvsen (27) når hun kort skal beskrive utsalget hun har åpnet i Pedersgata. Publisert: 29. april 2021, 08:53 Oda Bjønnes Hanslien

I Pedersgata 46, har Stine Ditløvsen åpnet Bønnespiren. – Jeg ville være med å utvide utvalget for dem som ønsker å spise vegansk, eller ikke tåler melk eller egg. FOTO: Marie von Krogh

Torsdag 22. april åpnet Bønnespiren i Pedersgata 46, ved siden av Siddis Gelato.

– Det var veldig kjekt å åpne, veldig stressende. Oppvaskmaskinen fungerte jo selvfølgelig ikke, så det var en god start, sier Ditløvsen.

Bønnespiren er ikke et nytt konsept. Ditløvsen startet det først som et cateringfirma i 2019. Da fikk hun låne kjøkkenet på en restaurant eid av hennes far, og folk kunne hente maten enten der eller hjemme hos henne.

Planene for et utsalgssted kom for ikke så lenge siden, men hun har lenge drømt om å åpne noe eget.

– Siden jeg er så heldig å ha en far med egen restaurant og fikk låne hans kjøkken, så var det fint å starte i det små. Spesielt hvis du ikke har så ekstremt mye penger til å begynne med.

Bønnespiren er et hundre prosent vegansk utsalgssted. FOTO: Marie von Krogh

Ble veganer etter en dokumentar

Alt du finner hos Bønnespiren er vegansk. Det er fordi Ditløvsen selv er veganer. Hun har vært det de siste sju årene. Livsendringen kom etter at hun hadde sett noen dokumentarer. Én av dem var Forks Over Knives.

– Etter at mannen og jeg hadde sett den, så vi på hverandre og ble enige om at vi skulle bli veganere.

Dokumentaren ble sett på en fredag. Mandagen etter hadde paret gått over til et plantebasert kosthold.

Navnet Bønnespiren, var det mannen hennes som kom på.

– Vi pratet om hva det skulle hete, så sa han Bønnespiren. Jeg visste det ble det, med én gang han sa navnet.

Stine Ditløvsen valgte å bli veganer etter å ha sett en dokumentar om plantebasert kosthold. FOTO: Marie von Krogh Jeg sier plantebasert når jeg snakker om maten min. Bare fordi at flere når de hører ordet vegansk, snur og går vekk. Da får de ikke en sjans til å prøve engang!

Ingen fast meny

De som stikker innom Bønnespiren kan forvente seg både middagsmat og desserter.

– Jeg har ikke noe hundre prosent satt meny. Jeg liker å se hva som er tilgjengelig av råvarer, eller eksperimentere litt og få ut noe nytt.

Men noen ting vil du som regel alltid få tak i. Som veganske makroner, kaker eller cupcakes.

Akkurat nå er det ikke sitteplasser hos Bønnespiren, men det kan det bli i fremtiden.

– Jeg håper å få utvidet til et litt større lokale og at det kan bli litt mer middagsaktig mat i tillegg, sier Ditløvsen.

Mange har fortalt Ditløvsen at hennes veganske makroner smaker bedre enn «vanlige» makroner. FOTO: Marie von Krogh

Ikke «vegansk», men «plantebasert»

En undersøkelse av Ipsos for Orkla i 2020, viste at av de 1000 som deltok, var kun fire prosent veganere.

Ditløvsen reklamerer bevisst ikke for at hun kun har vegansk mat, ettersom noen kan være kritiske mot det.

– Jeg sier plantebasert når jeg snakker om maten min. Bare fordi at flere når de hører ordet vegansk, snur og går vekk. Da får de ikke en sjans til å prøve engang!

Ordet plantebasert vet imidlertid veganere hva betyr, mens de som er «altetende» kanskje vil prøve det fordi det høres stilig ut. Folk må ikke være redde for å stikke innom og prøve noe nytt, sier hun.

– Jeg ville definitivt anbefalt makronene. Du legger ikke merke til at det ikke er noe animalsk i de. Jeg har flere ganger fått høre at de er bedre enn «vanlige» makroner. Søtsaker er en god ting å prøve.

Publisert: 29. april 2021, 08:53