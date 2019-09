Sist søndag hadde Thea Steen blitt 30 år. Nå var det familiens tur til å takke.

«Me skal leva så kort og vara daue så skrekkjele lengje».

Tove Steen siterte den norske forfatteren Ingvar Moe da hun og datteren Tonje Steen inviterte til en takkefrokost onsdag morgen.

Det er ikke så rart, når familien ser ringvirkningene av hva datteren og søsteren - Thea Steen - har bidratt med tre år etter sin død.

– Vi inviterte dere fordi vi ønsket å takke dere, og fordi vi ønsket å takke Thea, sa Tonje til de frammøtte.

– Ville gi noe tilbake

I forsamlingen satt rundt 30 personer. Alle bidragsytere til minnefondet som ble startet opp for å hedre og videreføre arbeidet til Thea.

I mars 2015 fikk den livsglade jenta påvist livmorhalskreft. Hun valgte å være åpen om sykdommen og blogget om kreften.

Samtidig startet hun også kampanjen #sjekkdeg. Den fikk rekordmange unge kvinner til å gå å ta en celleprøve, for å sjekke om de hadde økt risiko for å utvikle krefttypen som til slutt kostet Thea livet. Hun døde i juli 2016, bare 26 år gammel.

Pengene fra minnefondet går til Kreftforeningen, og midlene er øremerket forsknings- og informasjonsarbeid knyttet til livmorhalskreft.

Tre måneder etter at Thea døde, hadde fondet fått inn 300.000 kroner. Nå har fondet passert 1,5 millioner.

– Vi får så mye av andre, nå ville vi gi noe tilbake. Da tenkte vi at en frokost kunne være en fin måte å gjøre det på. Samtidig passet det bra med at Thea ville blitt 30 år sist søndag, og september markerer starten på #sjekkdeg-kampanjen, sier Tonje.

Flere og flere sjekker seg

Hun og moren har i løpet av årene stilt opp til intervjuer, konferanser og private tilstelninger. De har fortalt om sorgen og frustrasjonen, men til tross for det tragiske utfallet, har ikke opplevelsene vært utelukkende negative.

– Det har vært viktig for oss å fortsette arbeidet som Thea startet. Det har bearbeidet sorgen vår og hjulpet mange andre mennesker, sier Tonje.

I talen trakk Tove Steen fram noen få av mangfoldige tilbakemeldinger som #sjekkdeg-kampanjen har mottatt på sosiale medier.

Om en kvinne som sjekket seg, og takket for at hun i dag kunne gå hjem til sine to barn.

«Selv om Thea er død, har hun satt varige spor ved å redde mange kvinners liv», skrev en annen.

Fem år med #sjekkdeg har gitt resultater. Allerede i kampanjens første år var det 6000 flere som sjekket seg sammenlignet med året før, ifølge Kreftregisteret. I 2018 var det hele 89.000 flere kvinner som sjekket seg, sammenlignet med tallene før kampanjen startet.

– Ringvirkningene dette har hatt.. det har overgått alle forventninger, sier Tove Steen.

Støtter hjemmetesting

Til stede på frokosten var også Kreftforeningen. Distriktsleder Camilla Gram tror heller ikke Thea var fullstendig klar over hva hun hadde satt i gang.

– Hun fikk en veldig viktig sak på agendaen. En kampanje som fortsatt forvaltes på en bra måte. Slikt er vanskelig å oppsummere med få ord, sier hun.

I dag jobbes det med å få på plass en løsning som kan hjelpe kvinner med å sjekke seg hjemme, i stedet for hos lege eller gynekolog.

Dette forskningsprosjektet blir blant annet finansiert med midler fra minnefondet. Det setter både Tove og Tonje stor pris på, for kampen mot kreften er ikke over.

– Vi vet det er mulig å utrydde livmorhalskreft, men så lenge kreftformen finnes, så skal vi fortsette med den jobben vi gjør, sier Tonje.