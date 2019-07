Instagram skjuler antall likerklikk

– Vi håper at dette vil ta vekk presset om hvor mange likerklikk et innlegg får, sier leder Mia Garlick i Facebook Australia og New Zealand.

Istedenfor antallet personer som har likt et innlegg, vil det nå stå at et brukernavn «og andre» har likt bildet. Brukere vil fortsatt kunne se hvor mange som har likt bilder man selv har lagt ut.

Dette skal innføres i en prøveperiode i land som Australia, Japan, Italia og New Zealand, opplyser selskapet til BBC.

Også i Brasil og Irland innføres det nye systemet. Det er foreløpig ukjent når Instagram vil innføre funksjonen i Norge.

Verdens mest likte Instagram-bilde er et egg. Her er forklaringen.

Egg Gang

Canada først ut

Målet er å undersøke om folk blir mindre opptatt av likerklikk og mer opptatte av å fortelle en historie, legger Garlick til.

LES OGSÅ: Dette er de 10 mest likte bildene på Instagram i 2018

Canada var i mai første land ut til å teste de nye innstillingene.

Forskningsstudier har vist at denne formen for tilbakemelding på innhold kan øke personers selvfølelse, men kan også føre til lavere selvfølelse for dem som ikke får så mange likerklikk.

Kjemper mot netthets

I forrige uke lanserte også Instagram nye funksjoner i kampen mot netthets. Nå spør Instagram bøller «Er du sikker?» når de ser at brukere skal kommentere negative ord og uttrykk på andre sine bilder.

Funksjonen er så langt kun tilgjengelig for brukere som har engelsk språk på Instagram, men ifølge BBC er planen at alle etter hvert skal få denne funksjonen.

Ifølge The Guardian sier Instagram i en uttalelse at de allerede har sett effekten av dette.

– Funksjonen oppfordrer brukerne til å angre på en kommentar, og endre den til noe mindre ufint når de har fått tenkt seg litt om.