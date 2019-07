Nike-sko solgt for 3,8 millioner kroner

Nikes «månesko» fra 1972 ble solgt for 437.500 dollar tirsdag og slo den forrige auksjonsrekorden for et par sko ned i støvlene, melder auksjonshuset Sotheby's.

Skoene ble opprinnelig laget til løpere som skulle kvalifisere seg til OL for 47 år siden. Ifølge Sotheby's ble det bare produsert tolv par den gang.

Den forrige auksjonsrekorden for var for et par Converse, brukt av Michael Jordan i basketball-finalen i OL i 1984. Disse ble solgt for rundt 190.000 dollar i 2017, noe som tilsvarer 1,6 millioner kroner ut fra dagens kronekurs.

AP / NTB Scanpix

Nike-skoene ble solgt for en langt høyere sum enn det auksjonshuset spådde på forhånd. De hadde estimert at de kunne få 160.000 dollar.

Vinneren av auksjonen var den canadiske gründeren Miles Nadal.

– Jeg er henrykt over å ha kjøpt de ikoniske Nike «måneskoene», et av de sjeldneste parene joggesko som noensinne er blitt produsert. To ekte historiske gjenstander fra sportshistorien og popkulturen, sier Nadal i en uttalelse.