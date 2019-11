«Vi Menn-piken» blir historie

– Nå begynner Vi Menn å fase ut «pike-spalten», og i løpet av 2020 vil den være helt borte. Det opplyser Lars Erik Oterhals til Dagbladet.

Han er redaktør og målgruppesjef for Mann i Egmont.

Vi Menn-piken har vært et fast innslag i bladet siden 70-tallet. I starten som hovedblikkfang på forsiden, til bladet i 2014 tonet ned forsidehenvisningen til et lite bilde. Nå er tiden kommet for å avvikle Vi Menn-piken.

– Våre leserundersøkelser viser at Vi Menn-leseren ønsker at vi skal bruke våre journalistiske ressurser på å lage spennende leseropplevelser, gode reportasjer, aktualitetssaker og underholdning. Dette er våre satsingsområder, og i tråd med dette avvikler vi Vi Menn-piken, sier Oterhals i en pressemelding.

Han sier avviklingen er en naturlig utvikling av bladet og tror ikke spalten vil være et stort savn for leserne.

– Våre lesere kjenner Vi Menn som et reportasje- og aktualitetsmagasin. Reportasjer fra hele verden, avsløringer om offentlig sløsing og historiske dokumentarer er innhold som scorer svært godt i våre leserundersøkelser. Dette skal vil fortsette å levere på menns premisser i mange år fremover.

LES OGSÅ: