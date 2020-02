– Her har det vært åpent en halvtime og allerede har vi servert 16 bord, forteller restaurantsjef Razik Eiranji fra andre siden av disken.

Hos Hekkan serverer de både kjøtt- og vegetarburgere. For en hundrings får du burger inkludert brus.

Dette er ikke første gang restauranten er med på «Spis for 100»-uka, da de også har vært med på festivalen i Sandnes.

– Jeg er helt sikker på at dette blir en travel uke, men det liker jeg! Vi er flere ansatte og serverer hamburgere til lavere pris, men jeg lover akkurat den samme kvaliteten.

Bra start på uka

Déjá Vu Delikatesser selger denne uka kundenes favoritt: ​Tempurasalat. Nikolai Ventzel forteller at det har vært fullt kjør i restauranten siden de åpnet dørene.

– Her går det kanonbra! Det er veldig mange flere folk enn det pleier å være på mandager, forteller kjøkkensjefen smilende.

Han har store forventninger til resten av uka og er glad han gikk for å servere deres mest populære rett til 100 kroner. Det ser nemlig ut til å lønne seg.

– Jeg har kjøpt inn ekstra mye kongereker til denne uka for å være forberedt. I løpet av tre timer har vi solgt mellom 40 og 50 salater, så nesten alle benytter seg av tilbudet!

Første åpningsdag

Maggis Munchies holder åpent for første gang dette året. Eieren Maggi Jirayut Andrésson forteller at «Spis for 100»-uka er den perfekte starten på 2020.

– Jeg har kjøpt inn kjøtt nok til 900 kunder og er klar for at det vil komme masse folk denne uken. Jeg har vært med på festivalen i Sandnes tidligere, så jeg har litt erfaring fra før og føler meg forberedt, sier eieren.

Lene Sleik og Marius Osaland har tatt turen til Maggis Munchies denne ettermiddagen for å teste ut retten «Biff og rødbetfalafel bowl».

– Supergod mat, vi er kjempefornøyde, sier Lene.