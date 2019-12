Josh tråkket 400 kilometer om dagen i to uker. Nå kan bragden havne i Guinness rekordbok

– Jeg syklet ti timer om dagen og kroppen min... vent litt, sier Josh Stinton (38).

– Hva skjer?

– Eh... he he he, ganske festlig! Akkurat nå fikk jeg en mail fra Guinness rekordbok som skriver at de jobber med å få turen min inn i rekordboka. Men uansett...

Mailen som hadde fått flere til å hoppe i taket av jubel, får ikke fram de store følelsene hos Stinton.

Stas? Jo da, men viktig? Nei, egentlig ikke.

E-posten blir kun en liten avsporing. Så går historien tilbake til verdenshavet igjen, i en spesialbygd sykkel, montert om bord på en yacht med kurs for Karibien.

– Det føles som om jeg har vært på en annen planet, sier 38-åringen om den siste måneden.

«Slingrebøyle-sykkel»

Den 24. november kastet yachten loss fra Gran Canaria, målet var Saint Lucia nesten 5000 kilometer unna. Blodslitet på sykkelsetet var naturlig nok en jobb i seg selv, men arbeidet med turen startet lang tid i forveien.

– Kapteinen på båten sa at dette var umulig, at jeg kom til å ødelegge både knær og rygg. Da tenkte jeg at dette absolutt var noe jeg skulle få til, sier Stinton.

Stinton er ikke den eneste som har lagt ut på langtur. To siddiser skal krysse Atlanterhavet i en robåt denne jula.

Med ingeniørhjelp fra England fikk 38-åringen en spesialbygd sykkel som kunne monteres på dekk. Sykkelen var fastspent i en slingrebøyle - ja, det heter faktisk det - og gjorde det mulig for Stinton å sykle i vannrett posisjon uansett forhold.

– Til tider krenget båten så mye at jeg ikke så annet enn hav under meg, det var ganske heftig, forteller Stinton.

Slik fungerer den noe uortodokse sykkelanordningen:

Hardt fysisk og psykisk

38-åringen er kjent for å gi seg ut på flere utfordringer. I april fullførte han en 22 dager lang håndsykkeltur gjennom Japan. Tidligere har han gått Vasaloppet i Sverige (90 kilometer) uten å ha prøvd ski. Han lærte seg å bruke enhjulssykkel til en downhill-konkurranse i Spania, og har vært med på verdens tøffeste terrengsykkelløp i Finnmark.

Atlanterhavskryssingen på sykkel var hans femte store utfordring, og en av de tøffeste både psykisk og fysisk.

– Mens resten av gjengen om bord på yachten hadde en rolle, var jeg helt for meg selv og gjorde min egen greie. De var selvsagt veldig hyggelige, men føler du deg veldig alene. Du sykler ti timer dagen, rundt 400 kilometer, er midt ute på havet og kan nærmest ikke bevege deg, forteller Stinton.

Sykler for veldedighet

Målet med turen var å sykle minst 3000 miles, 4828 kilometer, som er avstanden i luftlinje mellom Atlanterhavets øst- og vestkyst. Mål nummer to var å sykle lengre enn det yachten seilet. I løpet av to uker tråkket Stinton seg gjennom 6554 kilometer, og slo seilbåten med hele 426 kilometer.

Utfordingsbasillen, som har utviklet seg til å bli en kronisk «lidelse» for Stinton, gjør han alltid til inntekt for en veldedighetsorganisasjon.

Josh Stinton

Denne gangen syklet han til inntekt for Los Cabos Children Foundation. En organisasjon som hjelper familier i Mexico, særlig barn, som ikke har tilgang til helsehjelp.

Bidraget samlet inn nesten 10.000 amerikanske dollar, nærmere 90.000 kroner etter dagens kurs.

– Jeg fikk videoer av barn som går gjennom ganske heftig rehabilitering, og som fortalte at de heiet på meg. Dersom de klarer å komme seg gjennom det, skulle jeg virkelig klare å sykle over Atlanterhavet. Det var rørende, forteller Stinton.

Privat

Biking home for christmas?

Den 9. desember kunne 38-åringen endelig sette beina på landjorda igjen. Da hadde han vært på sjøen i 15 dager.

– Det første jeg hørte var «Hey guys, welcome to Saint Lucia». Det var den beste setningen jeg hørte på hele turen, sier Stinton.

– Du begynner å gå tom for lemmer å sykle med, hva blir neste utfordring?

– Jeg har noen ideer, det vil nok også bli et verdensrekordforsøk, men mer kan jeg ikke si foreløpig, sier Stinton.

Etter et kort opphold i Karibien, tok Stinton noen velfortjente feriedager i Italia. Nå er han i Oslo for å feire jul.

– Det er en sang som heter «Driving home for christmas». Ble det «Biking home for christmas» for din del?

– Nei, ha ha, jeg syklet ikke, kommer det raskt fra 38-åringen.