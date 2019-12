Drømmer om 150 utsalg: Neste uke starter alvoret for den lokale pizzakjeden

– Så får vi se om det blir tre, fire eller fem til i løpet av mars, april og mai. Det er usikkert foreløpig, det avhenger av hvordan dette går, sier daglig leder i Pizzaco, Tommy Raanti.

Klokka har så vidt passert 09.00 fredag morgen, men den nybakte pizzasjefen er på plass for å fylle brus i kjøleskapet i de nye lokalene i Madlaveien. Så skal han sette opp kassasystemer, ha opplæring med de 26 nyansatte i selskapet, teste utstyr, sørge for at kjeden kan ta imot bestillinger både via app og på nett.

Ja, det er hektisk.

– Vi åpner i løpet av neste uke. Vi har ikke satt en dato, men håper at det blir i løpet av tirsdag eller onsdag, sier han.

Enorm interesse

Den 12. november sprakk nyheten om Rogalands nye tilskudd til pizzafamilien. Navnet var Pizzaco, målet var 100 til 150 utsalg i hele landet. På eiersiden var personer som forretningsmannen Torleiv Middelthon og Sola-ordfører Tom Henning Slethei.

Slikt blir det oppstyr av.

– Interessen har vært enorm. Vi har fått over 60 jobbsøknader, telefoner fra Hordaland og Trøndelag. Neste uke skal vi i samtaler med en potensiell franchisetaker, men det er flere som vi «holder varme». Noen ønsker å avvente og se hvordan starten går, forteller Raanti.

Det snakkes mye om matfylket Rogaland, men fylket har også vært en vugge for flere andre pizzagründere. Pizza 28 ble etter hvert til Dolly Dimples. I august startet Dolly-gründeren opp Bankers på Forus, og nå leker også han med tanken om utvidelser.

Så har du det største pizzaeventyret av dem alle: Pizzabakeren. I mai fortalte Aftenbladet at omsetningen hadde passert en milliard kroner.

Så spørs det om lokalet i Madlaveien 299 også kan regnes som en «pizzavugge» etter hvert.

Fra interiør til pizza

Den jobben er det Julia Kverneland som tar på seg. Hun blir daglig leder ved det nye utsalget på Madla.

– Jeg fikk et godt førsteinntrykk og gleder meg veldig. Forhåpentligvis kan vi lage den beste pizzaen i byen, sier hun.

I 15 år drev Kvernelands svigermor en interiørbutikk i lokalene i Madlaveien. Hun gikk nylig av med pensjon, lokalet ble stående tomt, og veien var kort da både Pizzaco og Kverneland fattet interesse for hverandre. Derfor gikk lokalet gjennom omfattende oppussing.

Kverneland jobber i dag som flyvertinne, men ser ikke bort fra at pizzabransjen kan bli en ny yrkesvei som franchisetaker for flere av Pizzacos filialer.

– Jeg har lyst til å prøve noe nytt, på sikt blir det kanskje to, tre eller fire Pizzaco-utsalg, sier hun.

Saumfarer bydeler

I tillegg til lokalet i Madlaveien, dukker Pizzaco også opp på Eiganes i januar. Her flytter kjeden inn i de gamle lokalene til Café de France i Eiganesveien 8.

Raanti kan ikke si noe mer enn at det vil komme flere utvidelser etter hvert.

– Vi vil være der folk bor. Bekkefaret/Våland, Sola, Hundvåg, Tananger, Sola, Bryne, alle dette er svært aktuelle steder for oss, sier han og legger til:

– Men selvsagt steder utenfor Rogaland også.