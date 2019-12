Gir forbudsskiltet fingeren: – Det er skikkelig teit

«Nok er nok» har vært en hyppig brukt frase blant flere rogalendinger den siste tiden. Slik opplever også surfer og klesgründer Frode Goa situasjonen.

I et innlegg på Instagram viser han fingeren til et forbudsskilt langs jærkysten som har påskriften «brettsport forbode».

I Instagram-innlegget, som Goa har delt med sine nærmere 6000 følgere, forteller han om rullebrett-forbudet på 70- og 80-tallet. Samtidig skriver han «få vet at surfing er ulovlig noen steder langs den norske kysten også». Før han signerer innlegget med «gjør surfing lovlig».

– Jeg synes forbudet er skikkelig teit. Vinteren er surfesesong, det er da det er bølger, sier Goa.

Sårbare fugler

Første gang han kastet seg ut i havet med et surfebrett under armen, var på Borestranda for over 20 år siden. Siden den gang har det blitt mange rideturer på bølgene langs kysten av Jæren.

Men det er ikke bare Goa og andre friluftsentusiaster som setter pris på den sju mil lange kyststripa fra Randaberg til Sokndal.

– Området er i en særegen posisjon når det kommer til fugleliv, særlig trekkfuglene er spesielt sårbare, forteller assisterende miljøvernsjef ved Fylkesmannen i Rogaland, Per Kristian Austbø.

I 2003 kom det derfor åtte områder som Fylkesmannen kaller «fuglefredningsområder». På grunn av vernet, er det ulovlig å drive med vannsport i disse områdene mellom 1. oktober til 31. mars.

– Vi skal respektere fuglene, men min erfaring er at når det svære dønninger og rufsete vær, som ofte gir gode forhold for surf, så er ikke fuglene langs sjøen. Da søker de ly andre steder fordi været er for hardt, sier Goa.

Her kan du se hvilke områder som er fredet på grunn av fugl. Kilde: Fylkesmannen i Rogaland.

Fullt ferdselsforbud?

Denne oppfatningen deler også Jæren Surfklubb som etterlyser en rapport på hvordan brett- og vannsport påvirker fuglelivet langs kysten.

– Klubben er stor tilhenger av å ta vare på natur- og dyreliv, men vi føler at vi blir stengt ute på tynt grunnlag. Jeg har selv surfet langs kysten i 25 år, ofte ser vi at fuglene svømmer med oss og ikke er redde i det hele tatt, sier leder av Jæren Surfklubb, Ingeborg Nakken.

Så lett er det dessverre ikke, mener Austbø hos Fylkesmannen. Tusenvis av fugler trekker til Jæren om vinteren. Noen arter tåler godt å hilse på personen i bølgene, mens andre er svært skjøre for menneskelig aktivitet, og bruker mye krefter på å flytte seg flere kilometer unna dersom de blir forstyrret.

– Vi har forståelse for at vannsporten har sesong i vinteråret, men da er flere fugler utsatt for kulde, matmangel og trenger så mye hvile de kan få, sier Austbø.

– Hvorfor er folk som oppholder seg i vannet et problem, hva med turgåere?

– Vi vurderer fullt ferdselsforbud, men samtidig må vi også forsvare folks opplevelser. Folk som driver med vannsport oppholder seg gjerne på samme sted over lengre tid og i grunnere områder hvor fuglene finner mat, forklarer Austbø.

8000 kroner i bot

Kysten har tidligere blitt beskrevet som E39 for sjøfugl. Da er noen av markene som Søyland Kiosken eller Ben’s Kafé å regne for de fjærkledde.

Det er ikke alltid at det er gode forhold i forbudssonene, men når alt først klaffer, er utfordringen at du finner noen av de beste bølgene i landet innenfor noen av sonene, forklarer Goa.

– Vi hadde et skateboard-forbud på 70- og 80-tallet. Nå skjønner vi at det var «hål i håve». Per i dag har vi ikke nok kunnskap om hvordan surfing påvirker fuglelivet, mener Goa.

– Bryter du forbudene?

– Av og til klarer jeg ikke respektere det, men oftest ender det opp med at vi snur og går en annen vei. Du risikerer politianmeldelse og 8000 kroner i bot. Du kan komme deg til Bali for de pengene, sier han.

– Og du kan surfe på Bali også?

– Ja, og det er varmere, sier Goa og humrer.