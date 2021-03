Aktuelt Sandnes Internett får aldri nok av kattevideoer. Det har Alexander fra Sandnes fått erfare Internettbrukere over hele verden har latt seg sjarmere av kullene med kattunger Alexander Fredriksen-Sylte vokste opp med på 90-tallet i Sandnes. Publisert: 05. mars 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Alexander Fredriksen-Salte kom over noen gamle opptak fra da familien hadde kattunger på 90-tallet og delte dem på Reddit. Da tok det av. Her sammen med dagens familiemedlemmer, katten Nala og datteren Wilde. FOTO: Privat

Egentlig skjer det ikke så mye i kattevideoene som faren til tok Fredriksen-Sylte tok opp for 25 til 30 år siden.

Kattungene leker, drikker melk, får litt kos og springer rundt i hagen.

Likevel har tusenvis av brukere på nettsamfunnet Reddit lagt sin elsk på de gamle klippene. I skrivende stund har den 58 sekunder lange videoen fått 109.000 upvotes og nærmere 900 kommentarer.

– Jeg så likevel hvor dette kom til å gå minuttet etter at jeg la den ut. Da begynte kommentarene allerede å komme, sier Fredriksen-Sylte som i dag er 38 år (og katteeier, naturligvis).

Her kan du se videoen:

– Sært, rart og gøy

For deg som ikke er så bevandret på Reddit, kan «upvotes» sammenlignes litt med likes på Facebook. Du stemmer opp det du synes er bra og stemmer ned innlegg du ikke liker.

I det siste har du gjerne hørt om Wall Street Bets, som er en subreddit (underkategori) av diskusjonsforumet. Det finnes samtidig svært mange andre underkategorier. Deriblant underkategorien «Aww», hvor Fredriksen-Sylte la ut videoen sin.

Navnet spiller selvsagt på lyden vi alle lager når noe er søtt, fint og koselig. Og internett synes 90-tallskattene fra Sandnes passer denne beskrivelsen utmerket.

– Det er helt klart spesielt. Hva som er greia skjønner jeg ikke helt selv. Det er 25 år gamle kattevideoer fra Sandnes som topper Reddit. Det er sært, rart og gøy, sier 38-åringen, men som likevel gir et forsøk på å forklare den massive mottakelsen:

– I nyhetsbildet generelt er det ganske mye negativt. Jeg tror folk trenger noe som er oppløftende, spesielt nå under pandemien. Det er ingen tvil om at denne videoen er fin og koselig, og akkurat det har vi et behov for, sier han.

Nala, katten til Alexander Fredriksen-Sylte og samboeren, har også flere ganger dukket opp på Reddit. Disse innleggene har imidlertid ikke gjort det like bra som kattungene fra 90-tallet. FOTO: Privat

Internetts kattehistorie

Er det i alle fall én ting internett har lært oss, så er det at katter er populært. Så populært at det nærmest er selvantennelig.

For 8 år siden spurte det amerikanske magasinet VICE «Why Are Cats Breaking the Internet?»

Katter er blitt til memes, som for eksempel «Grumpy Cat», «Smudge the Cat» og «Nyan Cat».

I 2011 fikk «alle» på internett med seg at Debbie brast i gråt siden hun ikke kunne klemme alle kattene i verden. Monologen fikk raskt autotune-behandling, og dermed var låta «Can’t Hug Every Cat» et faktum:

De gamle katte-klassikerne på internett har, i liket med kattene selv, også ni liv.

Videoene og bildene lever i beste velgående. De settes stadig i nye sammenhenger og får dermed nye visninger og delinger. Samtidig dukker det opp nye kattevideoer.

Blant de nye og mest virale er «Vibing Cat» som dukket opp på TikTok i april i fjor. Senere ble videoen av den nikkende og diggende katten lagt over en annen video av en gatemusikant. Resultatet ser du i videoen under.

Og slik fortsetter kattelivet på internett, år etter år.

Derfor er videoene populære

Andreas Ervik ved Universitetet i Oslo har prøvd å forstå seg på fenomenene. I fjor leverte medieforskeren sin doktorgradsavhandling, hvor humoren i det lekne, tåpelige og søte var tema.

Han mener vi må gå helt tilbake til evolusjonen for å forstå hvorfor de søte dyrene tar av på internett.

– Mennesket har over tid omfavnet kosen og utviklet en grenseløs empati for andre arter, sier han, samtidig som han viser til et eksempel på hvordan dette har endret dyrene vi omgir oss med.

I reveoppdrett ble det gjennomført et forsøk hvor dyrene som var minst redde for mennesker ble parret med hverandre. Resultatet var at revene utviklet stadig mer av det vi mennesker ser på som søte trekk.

Revene var mer barnslige i voksen alder. De hadde gjerne et større hode og øyne, var litt fomlete og hadde behov for lek og kos. Det samme har mennesket gjort med hunder og katter.

Så kom internett og førte til at vi kunne spre budskapet til hvert verdenshjørne.

– Siden søte dyr er så populært, viser det hvor viktig dette har vært for oss som mennesker. I dag blir søte dyr en form for digital kos. I forbindelse med korona er gjerne dette ekstremt viktig. Jeg kan ikke gi deg en klem, men jeg kan alltids sende deg et bilde av en katt, sier Ervik.

Hedrer pappa

For Alexander fra Sandnes er det også noe nostalgisk over det hele. Faren hans, som sto bak alle opptakene, gikk bort i 2002.

Dette kommer også fram i kommentarfeltet under videoen, hvor flere Reddit-brukere deler sine personlige pappa-historier og minnene om en viktig person som nå er borte.

– Å se at internett hedrer innholdet til pappa på denne måten, er for meg - personlig - det fineste, sier Fredriksen-Sylte.

Men for noen var ikke de 58 sekundene nok. Derfor har han laget en «extended cut» av 90-tallskattene fra Sandnes. Om det blir nok en oppfølger, er heller tvilsomt.

– Det var noen som ønsket seg flere timer med opptak, men jeg ønsker helst ikke å trekke inn hele familien og vennene mine i dette. Det hadde vært litt spesielt om jeg hadde ringt kompiser som var på besøk den tiden vi hadde kattunger i 1994 og spurt om det var greit at jeg brukte klippet, sier han og ler.

