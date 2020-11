Aktuelt byasbeste2020 Velvet er #byasbeste sentrumsbutikk 2020 Forrige uke ba vi Byas’ lesere stemme frem den sentrumsbutikken de mener er #byasbeste i 2020. Nå er det avklart; Velvet! Sponset av: Publisert: 06. november 2020, 16:00 Christine Andersen Johnsen

Velvet-eier HildeGunn Aarskog Sagland ble både rørt og glad da hun fikk vite at Velvet er #byasbeste sentrumsbutikk 2020! FOTO: Christine Andersen Johnsen

Når Byas ringer Velvet-eier HildeGunn Aarskog Sagland for å fortelle at Velvet har vunnet, blir det først stille i andre enden.

– Det er ikke ofte jeg ikke klarer å si noe, sier Sagland, tydelig rørt, før hun legger til:

– Dette er virkelig kjekt. Tusen takk!

Seier etter fire år

Vintage- og retrobutikken i Langgata har vært nominert hvert år siden 2017, men har aldri vunnet - før nå.

Retro- og vintagebutikken ligger i Langgata 23 i Sandnes sentrum. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Inne i prøverommene har Velvet smykket speilene med en rekke nominasjoner til #byasbeste. Nå kan de smykke seg med et vinnerdiplom. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Da Byas snakket med Sagland da hun ble nominert, sa hun at hun ikke hadde særlig konkurranseinstinkt, og at det var hyggelig bare å bli nominert. Nå møter vi et ydmykt smil da vi treffer henne i butikken for å overlevere vinner-diplomet.

– Hvordan føles det å vinne?

– Det var utrolig overraskende, for jeg forventer virkelig ikke å vinne. Men det var jo utrolig kjekt.

Til tross for dårlig konkurranseinstinkt, syns hun det er kjekt å ha blitt nominert og stemt frem som vinner.

– Jeg gjør bare det jeg elsker å gjøre, og da er det veldig kjekt at folk liker det. Jeg blir nesten litt rørt, sier Sagland.

Sagland brenner for å gjøre butikken til et trivelig og trygt sted med stor takhøyde. Hun er opptatt av at Velvet skal være en butikk der absolutt alle er velkomne. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Fikk 243 stemmer

I år er første gangen leserne måtte logge inn for å stemme.

Velvet ble altså årets vinner av #byasbeste sentrumsbutikk 2020 med 243 stemmer.

Kampen om resten av pallplassene var ganske jevn, men det var kles- og designbutikken Kant som endte opp på andre plass med 194 stemmer, og på tredje plass kom skobutikken Skoringen Stavanger med 154 stemmer!

FOTO: Christine Andersen Johnsen

Velvet er en butikk som selger et bredt spekter av retro- og vintagevarer. Når man kommer inn i butikken, møter man stativer og benker med reto klær, vesker og sko.

Lenger inne i butikken kan man skimte et stort område med interiørprodukter og pynt.

– Jeg liker å si at jeg er en «skrotsnobb». Jeg liker fine ting, men det kan godt være billig, ler Sagland.

Utradisjonelle munnbind med mønster og farger har vært svært populært på Velvet siden de ble bestilt inn i august. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Interiør-seksjonen på Velvet kan blant annet by på litt nostalgi. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Betyr ekstra mye i år

Sagland sier at det betyr ekstra mye for Velvet å vinne #byasbeste-prisen i 2020.

– Det har vært et litt tøffere år for alle. Jeg har selv jobbet hardt dette året, og hatt åpen dør hele tiden, forteller Sagland.

I høst har fasjonable tøymunnbind vært en populær vare hos Velvet. FOTO: Christine Andersen Johnsen

Hun stengte aldri butikken, selv da pandemien sto på som verst. Men det var ikke for pengene sin del;

– Jeg har hatt behov for å ha butikken åpen. Ikke for økonomien sin skyld, men fordi man har det sosiale behovet, forteller hun, og legger til;

– 2020 må være det beste året å vinne. Det er nok i hvert fall på topp 3-lista vår over beste ting som har skjedd i år, smiler hun.

