Aktuelt Bakeri Kanelsnurren åpner drive in-bakeri på Forus Snart trenger du ikke å gå ut av bilen for å hente eller bestille lunsjen, men det er ikke burgere som står på menyen. Publisert: 12. desember 2020, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder i Kanelsnurren, Torben Krarup, åpner døra til det som skal bli Kanelsnurrens nye utsalg på Forus. Ved gardintrappa bak i bildet kommer luka som skal forsyne sultne bilister. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– God morgen!

– God morgen! Eller, det er vel nesten kveld for deg nå?

Torben Krarup smiler og nikker, men understreker at han har noen timer igjen av arbeidsdagen. Kanesnurren-sjefen gikk på jobb klokka 23 torsdag kveld. Nå er det blitt fredags morgen, klokka har så vidt passert 09.00.

Han åpner døra inn til produksjonslokalene i Stokkamyrveien på Forus. Duften av den rykende ferske julebaksten fyller neseborene. Brett etter brett med pepperkaker tas ut av ovnen. Her er de i gang med de sju slagene for lengst.

Ida Alendal har ansvaret med å få over 3000 pepperkaker ut av ovnen denne morgenen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Bakeri + bil = sant

I nabolokalet har imidlertid ikke eimen av bakverk lagt seg ennå. Her er det både kjøligere og mørkere. Skumringslyset får rørene som stikker opp av gulvet til å kaste noen korte skygger.

Her, vegg i vegg med produksjonslokalet, kommer Kanelsnurrens neste utsalg. Dette med en liten twist. Lokalet blir regionens første drive in-bakeri.

– Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre dette. Det er mange som jobber på Forus, og nå som vi er nødt til å ha mindre kontakt med hverandre, er timingen veldig god, sier Krarup og viser til den pågående pandemien.

LES MER: Doughnut Worry: Nytt bakeri-konsept åpner snart dørene

LES MER: Sirkus Renaa: – Dette er huset med det rare i!

Dette er imidlertid ikke et koronatiltak. Ifølge Krarup har Kanelsnurren hatt drive in-utsalget i planene siden adressen ble omgjort fra verksted til bakeri for to år siden.

I desember 2019 rullet de første bakervarene ut fra Stokkamyrveien 26. Når det nye utsalget står ferdig i midten eller slutten av januar, er Kanelsnurren-komplekset komplett.

– Men det er viktig å understreke at det ikke blir en kafé, det blir kun et utsalg, sier Krarup.

Produksjonslokalene til Kanelsnurren i Stokkamyrveien på Forus ble tatt i bruk i desember i fjor. Om en snau måned åpner fabrikkutsalget med egen drive in-løsning. Totalinvesteringen er på nærmere 30 millioner kroner. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Viktig tilbud for McDonald’s

«Drive in» eller «drive thru» er langt fra en ny oppfinnelse. I USA dukket «kjør gjennom»-konseptet først opp som en bank på 30-tallet, men i dag tenker vi oftest på hurtigmatkjeder som McDonald’s og Burger King når vi hører sammenstillingen «drive thru».

Ronny Sigbjørnsen har vært en del av McDonald’s-kjeden siden 1990. I dag er han ansvarlig for restaurantene på sørvestlandet. Seks av dem tilbyr en «drive thru»-løsning.

– Det er ingen tvil om at dette er en viktig tjeneste for både oss og kundene, sier Sigbjørnsen.

LES MER: Satser i Sandnes: Her blir det 1000 kvadratmeter med bar, restaurant og aktiviteter

Han forteller at 50 prosent av omsetningen ved McDonald’s-restaurantene som tilbyr «drive thru», kommer fra kunder som bestiller og henter maten i bilen.

– I løpet av koronapandemien har vi sett en betydelig økning. I noen tilfeller har «drive thru»-salget stått for 80 prosent av omsetningen, sier han.

– Hva tenker du om at andre bransjer også går for en slik løsning?

– Jeg tror folk ønsker enkle løsninger i en travel hverdag. En «drive thru» er lett tilgjengelig, og i forbindelse med korona hjelper det også med å begrense kontakten mellom folk, sier han.

Fredagens bakst er for lengst kjørt ut i distriktet. Her er Zekarias Brhani og Axel Komedal i gang med kanelsnurrene som skal ut til bakeriene på lørdag. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Går mot nytt rekordår

«Økning» er også et stikkord for Krarup og Kanelsnurren. Til tross for en uoversiktlig start på året, kan Krarup allerede nå melde at 2020 blir et nytt rekordår for bakeriet.

– Dette er effekten av at vi har klart å holde de fleste av utsalgene våre åpne til tross for pandemien. Så må vi selvsagt takke kundene våre og være fornøyd med at vi leverer varer av høy kvalitet, sier han.

I fjor omsatte det lokalet bakeriet for 43,5 millioner kroner. Det ga et overskudd på 2,6 millioner kroner før skatt, viser regnskapstallene til Proff.

Pengene blir brukt til å videreutvikle selskapet. Nylig åpnet Kanelsnurren en filial på Bryne, men Krarup vil gjerne godt utenfor fylkesgrensa.

– Hvor langt nord og sør skal du?

– Tromsø ligger i nord og Kristiansand ligger i sør, sier Krarup spøkefullt.

Publisert: 12. desember 2020, 18:00