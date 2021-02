Aktuelt Kommunikasjon Nytt årstudium på UiS: – Vil dekke et stort behov i regionen Til høsten starter Universitetet i Stavanger opp med årsstudium i kommunikasjon. Publisert: 10. februar 2021, 11:05 Tone Pedersen

I høst får 30 studenter sjansen til å bli de første studentene ved UiS’ nye årsstudium i kommunikasjon. FOTO: Jarle Aasland

Studieprogrammet har lenge vært etterspurt - og til høsten får altså 30 personer muligheten til å bli de første på det nye årsstudiet ved UiS, ifølge en pressmelding.

– Er det en ting mange trenger, og spesielt i krisetider, så er det å vite hvordan man skal kommunisere, sier leder for Kommunikasjonsforeningen i Rogaland, Inger Johanne Stenberg, i pressemeldingen.

Med jevnlige utlysninger av kommunikasjonsjobber peker hun på at det er tydelig behov for faget, både i privat og offentlig sektor. Oluf Langhelle ved Institutt for medie- og samfunnsfag er enig:

– Det vil dekke et stort behov i regionen, sier han.

Kriser, som koronapandemien, har gitt nordmenn førstehåndserfaring på hvor høyt kommunikasjonsbehovet kan bli, og viktigheten av å kommunisere godt, ifølge Stenberg.

Dekan Turid Borgen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er også glad for at UiS «endelig kan tilby et årsstudium i kommunikasjon».

– Det er et studium som passer både for nye studenter og for studenter som ønsker et tillegg til for eksempel en bachelorgrad i andre fagfelt der kommunikasjon er sentralt, sier hun.

Årsstudiet tilbyr valgbare emner, i tillegg til obligatoriske, som gjør at studiet passer både for søkere med førstegangsvitnemål, studenter som har studert tidligere og personer i arbeidslivet som ønsker «kompetansepåfyll», ifølge pressemeldingen.

Fra før tilbyr UiS bachelor i journalistikk, bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon og master i dokumentarproduksjon.

