Klarte ikke redde Stavanger-restaurant fra konkurs Restauranten Diablito ble slått konkurs i Stavanger tingrett mandag. Publisert: 09. februar 2021, 10:30 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Slik det ut da Diablito holdt på å flytte inn i lokalene på Strandkaien i desember 2018. FOTO: Ingebjørg Iversen (arkivfoto)

Skatteetaten gikk rettens vei og Stavanger tingrett slo restauranten konkurs mandag ettermiddag. Bakgrunnen var et krav på nærmere 350.000 kroner i ubetalt merverdiavgift og arbeidsgiveravgift.

Tingretten sier at det ikke er grunn til å anta at restauranten kan betale gjelden.

Diablito holdt til på Strandkaien og tok over de gamle restaurantlokalene til Tango. Spisestedet, som åpnet i 2019, hadde spansk tapas på menyen.

Restauranten gjennomførte en omfattende oppussing før åpning. Daglig leder Andreas Svensen fortalte Byas at det ble investert et sted mellom 4 til 5 millioner kroner for å få lokalene i stand.

I løpet av høsten i fjor flyttet Tom & Lello inn på adressen. Utestedet tok over leieavtalen til Diablito.

Da Byas snakket med gjengen bak Tom & Lello, var også Svensen til stede. Han bekreftet da at han hadde blitt en del av teamet ved utestedet.

– Du lever på små marginer når du driver kjøkken. Da koronaen kom, innså vi at det ble for tøft, sa Svensen om restaurantdriften.

Han fortalte da at det var en «pågående prosess» for å finne ut av hva som kom til å skje med Diablito AS. Nå viser det seg at restauranten ikke klarte å unngå konkurs.

Ifølge regnskapsnettstedet Proff hadde Diablito et underskudd på over to millioner kroner i 2019.

