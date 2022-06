Aktuelt Storby, Stavanger og Sandnes HELGÅ: Sydentemperaturer i Siddisland Det nærmer seg 30 grader celcius og hele Nord-Jæren yrer av liv. Ferie eller ei, om du her hjemme er det mye som skjer! Oppdatert: 24. juni 2022, 11:26 Christine Andersen Johnsen

Elias Håvarstein

Det er ordentlig varmt, endelig!

Sommer på torget utenfor Kilden

«Sommer på torget» er et bydelsarrangement som arrangeres for andre gang i forbindelse med områdeløftet i Hillevåg. I år det 16 lokale aktører fra Hillevåg som er deltakende i arrangementet på ulike måter. Sammen viser vi fram alt det Hillevåg har å by på, og tilbyr gratis aktiviteter for hele familien, både fredag og lørdag.

Hillevåg skal løftes! «Sommer på torget» er en del av løftet, med show og aktiviteter.

Arrangørene skriver dette om helgens aktiviteter: «Vi ønsker at dette skal være et bydelsarrangement som innbyggerne i Hillevåg er både stolte av og kan glede seg stort til! Både store og små er hjertelig velkommen og vi gleder oss til åpningsshow, som smeller i gang på fredag kl. 16. Da blir det blant annet sjongleringsshow med Flaks, velkomstord fra representant i Hillevåg kommunedelsutvalg, danseoppvisning med Steps og mest sannsynlig dukker også maskoten til STF, Turbo opp og blir med på dansen.»

U(R)KUNST

Foretrekker du kultur heller enn sol? Salongen visningsrom åpner del to av utstillingen U(R)KUNST fredag klokken 19!

Dette skriver galleriet selv om utstillingen: «Tittelen «I et jerngrep» spiller på forholdet vårt til naturen, som i menneskenes jag etter velstand og fremskritt er dominert både av inngrep og overgrep. Verden er helt avhengig av gruveindustri. Det er et paradoks at det grønne skiftets behov for metaller og mineraler vil kunne føre til mer nedbygging av natur. Munthe-Dahls skulptur “Metall er av Jorden/ Metal is of the Earth” tematiserer dette i et verk hvor hun tar i bruk teknikker og materialer fra gullsmedfaget for å skape billedkunst.

Folkekunst på Salongen visningsrom & atelier i helgen!

Kari Bukves installasjon «Vokterene» peker på naturen og spesielt trærne. Sakte og gjennom uendelig med tid har en hær av skog vandret inn og tatt plass. I arbeidet med maleriet har hun latt tanker om mytene rundt trær og natur få arbeide fritt og skapt skogens trær om til voktere. Ikke bare over egne artsfrender men også over mennesker og dyr.»

Her kan det være mye å reflektere over!

Sommer i Sørmarka

Torsdag 22. juni åpnet Folkehallene sitt sommertilbud! Det er litt halvkriminelt å skulle være inne i en hall når temperaturene imiterer østlandet. Men, i Sørmarka foregår en rekke kjekke aktiviteter:

Fra fjorårets Sommer i Sørmarka. Sommer i Sørmarka er en del av ordningen Barnas Sommer som har hatt arrangementer mange steder i kommunen. Her med ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og Eirik Faret Sakariassen (SV).

Beach-volleyball

Airtrack

Pumptrack og skating

Minigolf

Hinderløype

Klatring og buldring

Systue

Dans

Badminton

Bordtennis

Innebandy

E-sport (uke 27-32)

Basketball

Rock n’ roll i Sandnes

Sandnes Rockeklubb inviterer til rockekveld på lørdag! The Yum Yums fra Moss inntar klubben med Los Twangheads! som oppvarming.

The Yum Yums er et powerpop-band med en lang historie. Bandet startet i 1993 og har holdt koken siden. Hjernen bak The Yum Yums er vokalisten og gitaristen Morten Henriksen. Han vant også Melodi Grand Prix i 2000 med komposisjonen «My Heart Goes Boom», og er mannen bak den årlige rockefestivalen Rock Mot Fotball, som ble startet i 1990.

Los Twangheads! beveger seg i den 60-talls instrumental sounden og henter inspirasjon i 50-60 talls B- skrekk filmer. Med surf rock som bakteppe sveiper bandet innom forskjellige rytmer og stilarter og koker det hele ned til en heksegryte av horror surf.

Kast deg uti!

Ta’reg ein dokkårt!

Det er, som nevnt et par ganger i denne artikkelen, sykt fint vær!

Både tide å sjekke om bådetøyet fortsatt passer, og om du fortsatt har venner som liker å være ute i det fri.

Mangler du kreativitet er dette noen typiske aktiviteter å bedrive når det endelig er fint vær:

Bade

Grille

Sole seg

Gå en tur

Sitte inne og kjøle seg ned

Lykke til, og for dem det gjelder, god ferie!

Publisert: 24. juni 2022, 10:51 Oppdatert: 24. juni 2022, 11:26