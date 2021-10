Aktuelt Esport Benjamin leder et av Norges beste e-sport-lag. Nå spiller de på lag med Kreftforeningen Har drevet salg av rosa drakter og holdt innsamlingsaksjon i hele oktober. Publisert: 31. oktober 2021, 10:41 Thommas Husevik

SAMFUNNSENGASJERT: Benjamin Tengs, leder for e-sport-laget Vanir, sier det er viktig at også humanitære organisasjoner har en tilstedeværelse i gaming-universet.

Han er 28 år, fra Egersund, og svært opptatt av både gaming og humanitært arbeid.

Benjamin Tengs er en leder litt utenom det vanlige.

I snart ett år har han vært sjef for e-sport-laget Vanir som konkurrerer på internasjonalt nivå i spill som League of Legends (LoL), PubG og Brawlhalla.

Reisen omtaler han som både innholdsrik og spennende:

– Vi har gått fra å ha ett League of Legends-lag og være tre i administrasjonen, til å være over 50 spillere og managere. Samtidig konkurrerer vi i flere spill internasjonalt.

Laget er kjent fra deltakelser i blant annet Telialigaen, Norwegian League of Legends, og nå også The Northern League of Legends Championship, som dekker Norden og Storbritannia.

Engasjerer seg i kreftsaken

Den reflekterte 28-åringen som også kan vise til åtte år i Røde Kors ungdom, samt ett år i Leger uten grenser, understreker opptil flere ganger ambisjonen laget har om å være en positiv faktor i samfunnet.

– Vi ønsker å gjøre noe godt, og at det skal være en rød tråd i det. Det er greit at vi er en organisasjon, men vi skal alltid være med på å bidra til noe positivt, sier han.

På spørsmål om hva som har ledet han og laget inn i en samarbeidsavtale med Kreftforeningen, svelger han tungt:

– Da jeg var barn, mistet jeg bestekompisen min til kreft. Det er noe jeg har tatt med meg videre og som aldri har forlatt meg.

Flere av hans kollegaer i Vanir er også berørt av sykdommen, og noen har mistet nære personer. Det gjør temaet ekstra aktuelt.

– Vi kom over en artikkel som tok for seg hvordan kreftpasienter og pårørende har hatt det under koronapandemien, og at de ikke har kunnet treffe nære og kjente. Støtten man får av dem er jo det som bidrar til at man orker å kjempe på videre. Pandemien har ødelagt det.

Nettopp disse refleksjonene har vært med på å underbygge Vanirs motivasjon til å jobbe med Kreftforeningen.

Rosa oktober

Etter en relativt kort dialog landet de to partene på et samarbeid som strekker seg over et helt år. Avtalen ble inngått i juni, og strekker seg frem til neste sommer.

Og det har ikke stått på e-sport-lagets dedikasjon til kreftsaken.

Fra før går Rosa Sløyfe-aksjonen av stabelen i oktober. Den setter søkelyset på brystkreftrammede og tar som mål å spre informasjon, øke kunnskapen rundt sykdommen, samt å støtte kreftforskning.

FAKTA: Rosa Sløyfe-aksjonen Rosa sløyfe-aksjonen er en internasjonal folkebevegelse. I Norge står Brystkreftforeningen og Kreftforeningen sammen om aksjonen. Rosa sløyfe har sitt opphav i USA der amerikanske kvinner på begynnelsen av 1990-tallet krevde større bevilgninger til brystkreftforskning. Siden den gang har organisasjoner, bedrifter og privatpersoner viet oktober måned til Rosa sløyfe-aksjonen. Aksjonen har blitt arrangert i Norge siden 1999 og den har bidratt med over 330 millioner kroner til brystkreftsaken. Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft samt å støtte brystkreftforskning. Kilde: Kreftforeningen.no

Det har også vært inspirasjonen for Vanir når de har gått i gang med sin såkalte «Oktoberaksjon».

Dersom man har fulgt noen av lagets sendinger via strømmetjenesten Twitch, har man nemlig kunnet konstatere et gjennomgående fargevalg.

Sendingene har vært tapetsert i rosa, kreftsaken og Kreftforeningen har vært nevnt med jevne mellom, og det har vært mulig å donere penger til saken.

Og er man blant dem som ønsker seg tekstiler har det også vært mulig å gå til anskaffelse av en egen Vanir-drakt, farget i rosa for anledningen.

KLEDD I ROSA: Her er influenser og modell, Tine Marie Riis, ikledd den rosa Vanir-drakten.

Håper på mer samfunnsengasjement

Videre forteller unge Tengs at han ønsker seg en større tilstedeværelse i e-sport-verdenen fra humanitære organisasjoner.

– Jeg føler nok at det er litt for lite informasjon ut mot gamere. De må være der hvor ungdommen er i dag, og møte dem i deres kanaler, sier han.

Før han legger til:

– Man ser jo litt av det innimellom, men det kunne vært gjort så mye mer. Det humanitære arbeidet som kommer fram i gaming-miljøet er ofte individer som gjør en helt fantastisk jobb, men på lengre sikt må alle være med, sier han.

Nå håper han at Vanirs avtale med Kreftforeningen skal være med på å inspirere andre:

– Vi håper jo at dette samarbeidet skal dra de (Kreftforeningen) mer over i vårt univers, samtidig som vi håper at andre organisasjoner også slenger seg på.

Før han understreker:

– Penger hjelper jo alltid, men det er vel så viktig med informasjonsarbeid og generell holdningsendring.

Se videoen som oppsummerer Vanirs oktoberaksjon:

