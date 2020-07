Aktuelt studier Flere studenter får tak over hodet, men det skjer ikke raskt nok Det mener Norsk Studentorganisasjon (NSO) som mandag slapp Studentboligundersøkelsen 2020. Oppdatert: 27. juli 2020, 13:13 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har i dag 1245 hybler og 319 leiligheter. Det gir en dekningsgrad på 13,65 prosent. Bildet viser studentboligene i Sørmarka, like ved campus. FOTO: Fredrik Refvem

NSO har hele tiden ønsket seg nok studentboliger til en femtedel av landets studenter.

Dette tilsvarer en dekningsgrad på 20 prosent, men fasiten er at studentorganisasjonen fortsatt er langt fra mål.

Studentboligundersøkelsen, som organisasjonen slapp mandag, viser at den nasjonale dekningsgraden er på 14,87 prosent.

– Vi mangler fortsatt om lag 13.400 boliger med dagens studenttall for å nå en tilfredsstillende dekningsgrad. Til tross for en historisk satsing på studentboligbygging fra regjeringen har 85 prosent av studenter ikke tilgang til studentbolig, skriver NSO i en pressemelding.

FAKTA: Studentboligundersøkelsen Årlig studentboligundersøkelse som blir utgitt av Norsk Studentorganisasjon (NSO). Har blitt publisert siden 1991 og er den viktigste kilden til informasjon om norske studenters boforhold. Undersøkelsen inneholder oppdaterte tall både for den samlede nasjonale dekningsgraden, samt tall for den enkelte studentsamskipnad og hvert studiested. Les hele undersøkelsen her.

En økning, men...

Det har derimot gått riktig vei. På landsbasis økte dekningsgraden fra 14,52 prosent i fjor til 14,87 prosent i år.

Ved Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har dekningsgraden økt fra 12,3 til 13,65 prosent i samme periode.

Utfordringen er at dekningsgraden ikke øker raskt nok. Det mener både NSO og Studentorganisasjonen i Stavanger (StOr).

StOr-leder Philip Jamissen er fornøyd med at dekningsgraden øker, men deler NSOs syn på at det ikke skjer raskt nok. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Vi sier oss ikke fornøyde før vi når 20 prosent, sier StOr-leder Philip Jamissen.

– Men det går jo oppover?

– Vi forventer ikke at dette skal skje over natta. Jobben de siste årene har vært god, men det er helheten vi ikke er fornøyde med, sier Jamissen.

Til tross for at regjeringen i snitt har blitt bevilget penger til å bygge 2450 nye studentboliger årlig fra 2015 til 2020, har det ikke hjulpet nevneverdig på statistikken.

Antallet studenter øker også. Derfor har dekningsgraden på landsbasis vært på 14-tallet helt siden 2015, viser NSOs oversikt.

– Vi trenger 20 prosent dekningsgrad i Stavanger fordi prisene på det private markedet raskt kan stige igjen dersom det går bra i næringslivet. Da må studentene ha et billigere alternativ, sier Jamissen.

Det er fem år siden sist SiS fikk nye studentboliger, da i Sandnes og her på Bjergsted. 160 nye boliger stå klare til studiestart på Gosenmyra på Ullandhaug. FOTO: Marie von Krogh

SiS har samme mål

Behovet for studentboliger går i bølger. Før oljekrisen i 2014 måtte flere studenter sove i samme rom på feltsenger. Privatmarkedet var for dyrt for flere leietakere.

Oljepris-fallet førte derimot til billigere boliger på det private markedet, noe som igjen gjorde at flere studentboliger sto tomme.

– Stavanger er en av byene hvor privatmarkedet endrer seg oftest og mest avhengig av hvordan det går med næringslivet, forklarer direktør i SiS Bolig, Øyvind Lorentzen.

Han forteller at SiS deler NSOs mål om 20 prosent dekningsgrad. I dag beskriver han et marked hvor tilbud og etterspørsel etter studentboliger er i «rimelig balanse», men at det er viktig å kunne tilby enda flere boliger på sikt.

– Vi er spente på hvordan høsten blir etter korona, men vi er også nødt til å tenke lenger fram enn det. Vi er i innspurten av en utviklingsplan for universitetsområdet. Her ligger det inne konkrete forslag til nye studentboliger på campus, forteller Lorentzen.

Til studiestart i år skal 160 nye studentboliger stå klare på Gosenmyra. Det er første gang SiS får nye studentboliger siden byggeprosjektene i Sandnes og Bjergsted sto ferdige i 2015.

