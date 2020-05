Aktuelt Storhaug Tid har alltid vært en del av livet til Tom, men nå kunne han ikke vente lenger Handletrendene har endret seg, mener sjefen bak den tradisjonsrike urmakerbedriften. Da var det på tide å åpne et showroom. Publisert: 10. mai 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Straight outta Nytorget, hvor Urmaker Thorbjørnsen holdt til i over 80 år. Nå har daglig leder Tom Møller Christensen slått seg ned i østre bydel. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Jeg har jobbet mot dette i over to år. Samtidig hadde jeg lyst til å være på Storhaug, det er her jeg føler meg hjemme, det er her jeg traff kona mi, sier daglig leder ved Urmaker Thorbjørnsen, Tom Møller Christensen, og ler.

I Johannes gate 21, et par steinkast unna skateparken på Kjelvene, har urmakeren funnet seg godt til rette i næringsbyggets øverste etasje.

Showroom

Han har flyttet fra sentrale lokaler på Nytorget til fjerde etasje i en anonym bakgate på Storhaug. Det gjør ingenting, mener Christensen, som heller ser på de nye lokalene som en fordel.

Handlemønsteret har endret seg, og det er ikke nødvendigvis drop in-kundene urmakeren henvender seg til.

– Jeg kom akkurat av telefonen med en kunde som bor på Østlandet, sier Christensen og legger til at samlet pris på klokkene kunden har lyst på er nærmere 180.000 kroner.

Christensen forteller at han skatet tidligere, men nå har klokkene tatt overhånd. Han har derimot satt av litt plass til den gamle hobbyen i det ny showroomet på Storhaug. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Når det er snakk om slike summer, er det kundene som oppsøker bedriften. Da trenger ikke butikken ligge midt i smørøyet og på det travleste handlehjørnet. Når kundene i tillegg er spredt over hele landet, handler det om å legge til rette for en ny opplevelse, som for eksempel et showroom kan tilby.

Her er det plass til kundekvelder med innleide kokker. Her kan gjestene bevege seg rundt og se, spørre og få et nærmere blikk på armbåndsurene.

– Dette er en helt annen måte å vise fram produktene sine på, sier Christensen.

Gamle arbeidsbenker og verktøy står også utstilt i lokalet. Dette har vært i urmakerens eie siden åpningen i 1903. Noe er også i bruk, som oppbevaringsskuffene og pussemaskinen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

I tillegg til kunst fra Atle Østrem, har Christensen utstilt et annet eksklusivt verk. – Du får det for 70.000, sier urmakeren og ler, og legger til at det er datteren på 12 år som står bak maleriet. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Nye lokaler

Det er Norwegian Housing som eier adressen på Storhaug. Selskapet tok over eiendommen i 2014 og har nå påkostet bygget en totalrenovering. Fra før holdt Brygg Selv til i første etasje. Urmakeren flyttet inn så fort den øverste etasjen sto klar.

– Det var kjekt at urmakeren ville endre konseptet sitt, fra en vanlig forretning til et showroom. Dette er noe vi ser i flere storbyer, hvor folk kommer for å besøke en spesifikt bedrift, sier daglig leder André Vågen Birkenes.

Selskapet jobber fortsatt med å pusse opp byggets 2. og 3. etasje. Dette blir kontorlokaler, og en etasje er allerede leid ut flere eiendomsselskaper, forteller Birkenes.

Hverken urmakeren eller utleieren ønsker å si noe om hvor mye de har investert i oppussingen eller etableringen av showroomet.

Johannes gate 21 har vært gjennom omfattende oppussing. Urmaker Thorbjørnsen har tatt over toppetasjen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Urmakerdrømmen

Christensen drømte om å bli urmaker allerede i barnehagen. Han fulgte i sin fars fotspor, og begynte å reparere gamle vekkerklokker som 10-åring.

Dette var klokker som faren for lengst hadde gitt opp å blåse nytt liv i. Gleden var like stor hver gang har klarte å få tikkingen - selve pulsen - til å gå igjen.

Allerede som guttunge bestemte Christensen seg for å bli urmaker. Showroomet har han jobbet målrettet i over to år. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

34 år senere er gamle vekkerklokker byttet ut med merker som Carl F. Bucherer, Maurice Lacroix og Seiko.

De billigste klokkene kan du få for et par tusenlapper. Andre kan koste over millionen.

Men Christensen understreker at han ikke teller nuller på prislappen.

– Jeg brenner for klokker og personer som er interessert i klokker. Hva du er interessert i og hva du vil kjøpe er viktigst, sier urmakeren.

Publisert: 10. mai 2020, 19:00