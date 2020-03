Studentene får resten av studielånet i én pott

Kunnskapsdepartementet er klar med sin hjelpepakke til studenter som brått står uten biinntekter på grunn av koronaviruset.

Publisert: 26. mars 2020, 14:04

Henrik Asheim (H), minister for forskning og høyere utdanning, kommer med nye grep for å hjelpe studenter igjennom viruskrisen. FOTO: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Hjelpepakken innebærer at studentene får utbetalt lån og stipend for mai og juni sammen med utbetalingen for april.

For en student som mottar fullt lån og stipend, utgjør dette 27.550 kroner, opplyser Kunnskapsdepartementet.

– Dette er et tiltak som på kort tid gir studentene mer å rutte med, sier Henrik Asheim (H), minister for forskning og høyere utdanning, i en pressemelding.

Kan ta opp lån

Studenter som trenger ekstra penger på grunn av inntektsbortfall, kan i tillegg velge et ekstra lån fra Lånekassen på 26.000 kroner.

– I likhet med andre borgere blir også studenters økonomi rammet av den lammende pandemien. De sitter heldigvis igjen med studiestøtten, men for mange er ikke det alene nok til å dekke faste utgifter, påpeker Asheim.

Ap er skuffet

Arbeiderpartiet mener regjeringen burde ha gitt studentene mer stipend i stedet for å bare øke gjelden deres.

– Jeg er veldig skuffet over at regjeringen går inn for en ordning som kun gir studentene mer lån og gjeld, sier Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg om den nye hjelpepakken for studenter.

Ny søknadsfrist

Kunnskapsdepartementet har også bestemt seg for å utsette fristen for å søke ordinært lån og stipend hos Lånekassen. Ny frist blir 15. april.

De som ennå ikke har søkt for dette semesteret, kan dermed fortsatt gjøre det, og studenter som har søkt om mindre enn maksbeløpet, kan søke om mer.

