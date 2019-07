Dette kan du se fram til under Gladmat

150 utstillere står gatelangs i Vågen, 17 serveringsklare boder fortsetter suksessen i Pedersgata. I tillegg kan du snike deg bort til Stavanger øst og få med deg Spiselig byfest.

En ting er i alle fall sikkert: Du kommer ikke til å gå sulten hjem etter en tur i Stavangers gater denne uka.

Likevel er det også ting på programmet dersom vil lære, høre eller bare slappe av med kjæreste, venner eller familie.

Her er noe av Gladmat-menyen for byaser som ikke bare vil spise.

Onsdag 24. juli

12.00: Festivalen åpner. Da går også startskuddet for to matkurs for barn som arrangeres hver hele time fram til og med klokka 16.

12.00: Samtidig som Gladmat åpner i Vågen, åpner også Spiselig byfest dørene i østre bydel.

14.00: Konsert med Indie-duoen Finding Neo på Torget.

15.00: «Verdens beste havre»

Mange av oss vokste opp med å spise havregrøt, enten det var frokost eller kvelds. De siste årene har Ingunn og Johan Anstensrud dyrket en veldig spesiell havre, som innehar en NM-tittel i grautkoking. Navnet er Den Sorte Havre, og den kan du høre mer om på Torget.

15.30: «Mattrender»

Akkurat som det finnes mange ulike trender i klesveien, finner du det samme for mat. Men hva kjennetegner mattrendene? Hvordan kan vi forutse den neste? Hvordan spiller markedsføringen inn på den neste store mattrenden? Det skal svensken Johan Swahn snakke mer om på Torget.

15.30: «Hva er godt kjøtt, og hvordan bruker du mest av dyret?»

Kjøtthandler Idar Håland forteller og parterer på Smak på Norge-standen. Foredraget kan du også få med deg torsdag (16.30), fredag (16.30) og lørdag 11.30.

Også i år blir det utendørs DJ i Fargegata gjennom hele Gladmat-festivalen. Slik så det ut i fjor:

16.00: Call Me Betty, DJ Jazzface og DJ Ristevik spiller utendørs i Fargegata fram til klokka 23.00.

16.00: DJ og uteservering ved Tou. Onsdag spiller Våland rockers.

16.00: «Lynkurs i matredding»

Har du lyst til å kutte matsvinnet? Mette Nygård Havre driver folkebevegelsen «Spis opp maten» og gir lynkurs i hvordan du kan bruke opp det meste du har av matvarer i huset ditt. Foredraget er på Torget både onsdag, torsdag (14.30) og fredag (16.00).

Torsdag 25. juli

12.00: Yoga i Lervigtunet park.

13.00: «En laboratorium-burger, takk!»

Sissel Beate Rønning er cellebiolog og matforsker, og skal fortelle om hvordan vi kan produsere mat på en helt ny måte. Foredraget er på Torget. Spådommen er at mesteparten av kjøttet vi spiser vil være produsert i laboratorium innen 2040. Det samme foredraget kan du få med deg klokka 16.

16.00: DJ Jazzface, Kniv Kollektiv, Våland Rockers, DJ Don W & Mørkredd spiller utendørs i Fargegata fram til klokka 23.00.

16.00: DJ og uteservering ved Tou. Fredag spiller DJ Prince Jerry.

Fredag 26. juli

14.00: Konsert med Valp på Torget.

14.30: «Oppdrettsørret?»

Det klinger kanskje ikke like godt som laksen, men anlegget lever i beste velgående i Sirdal. Foredraget er på Torget.

16.00: DJ Rita spiller utendørs i Fargegata fram til klokka 23.00.

16.00: DJ og uteservering ved Tou. Torsdag spiller Pan Fearnley og Jazzface.

17.00: Chili Klaus inviterer til spisekonkurranse.

22.00: «Clubbin’»

Et uformelt og svett klubbkonsept som byr opp til dans i Tous trangeste og mest intime lokaler.

Lørdag 27. juli

12.00: Yogalek for store og små i Lervigtunet park.

13.00: «Klima + folkehelse = sant?»

Er det en sammenheng mellom klimaendringer og folkehelse? Usman Mushtaq i EAT Foundation har sett nærmere på nettopp dette. Foredraget er på Torget.

14.00: Konsert med Starpalace på Torget.

15.00: Utekonserter ved Tou: Valp, Starpalace og Nylenda.

16.00: DJ Doc Lello spiller utendørs i Fargegata fram til klokka 23.00.

16.00: DJ og uteservering ved Tou. Fredag spiller Vestkystforbindelsen med Kokken og John OIav Nilsen.

19.00: Kompass og Prikkedøden har gratiskonsert i Kvitsøygata 17, vis-à-vis Lervigtunet park.