Tegnehanne. Navnet klinger av naivistisk strek og mye selvutlevering. Den kreative vestlendingen, som egentlig heter Hanne Sigbjørnsen, forteller NTB at det nok kan ha sin pris, det å være tegneserienes svar på Knausgård. Hun tegner nemlig sitt liv og er ute med boken «Ikke tenk på meg» fra Kagge akkurat nå: En illustrert dagbok som følger et halvår av livet hennes kronologisk.

– Det hender jeg ligger søvnløs og tenker: «Uff, gikk jeg for langt nå, har jeg sagt for mye». Men så viser det seg at jeg virkelig treffer folk når jeg er som mest ærlig og borer dypest i menneskesinnets irrganger. Da kjenner folk seg igjen, sier hun mens hun blar i sitt nyeste verk.

Et verk som forteller om fylleangst, pornotitting, manglende selvdisiplin – og ikke minst misunnelse.

– Den venninnen som jeg har vært en del misunnelig på, hun har fått lese dette, hun vet om det, sier Sigbjørnsen – som kan glede seg over at «Ikke tenk på meg» føyk rett inn på femteplass på den offisielle bestselgerlista for skjønnlitteratur i sin første uke. Opplaget er på 10.000 eksemplarer.

Velter seg i skam

– Jeg tror folk liker at jeg velter meg i det skamfulle. Og så handler det en god del om å være en usikker person, og i starten gikk det mye på det å være ensom student.

– De aller fleste av oss er ganske usikre innerst inne, tror Sigbjørnsen. Som er smått overveldet når det viser seg at streken hennes har så allmenn appell.

– Tenk om den purunge Hanne hadde visst det! Hun som var helt lost i to år, ikke ante hva hun skulle gjøre med livet sitt og derfor lå veldig mye på senga og så på TV, sier hun til NTB.

Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Fakta: Hanne Sigbjørnsen * Hanne Sigbjørnsen startet bloggen Tegnehanne i 2010. * Tre år senere begynte hun å tegne fast i Aftenposten. * Nå tegner hun i både Aftenposten og VG, har illustrert bestselgere som «Gleden med skjeden» og utgir nå sin fjerde bok. * Anmeldere har kalt serien hennes «Humørpille i bokform» og «noe av det friskeste som har kommet på langt tid». * Dette er hennes første bok med selvbiografisk tegneserie på Kagge forlag, og også forlagsovergangen, med alt det innebar av angst og beven, blir skildret. Det samme blir skifte av kontor, venninne misunnelse, atskillelser fra Jostein og turer hjem til Kverneland.

– Visste hva han gikk til

Hanne Sigbjørnsen (29) kommer fra Kverneland i Rogaland. Da hun flyttet til Oslo var det for å utdanne seg til sykepleier, men samtidig fikk stripene hennes stadig flere lesere og innpass i store aviser og blader.

Hun har både en Vixen Blog Awards (2011) samt Pondusprisen (2015) å skilte med, og hun er også en populær illustratør.

Men blant slektningene hjemme på Kverneland var det mye bekymring å spore da hun sa opp dagjobben, som sykepleier, for å tegne striper på heltid for tre år siden.

– Men jeg tror det er en økende forståelse for at man virkelig kan leve av dette, sier hun – og forteller at en slektning på hjemstedet litt forundret kunne fortelle henne at det faktisk er to på jobben som leser Tegnehanne. Hun sier videre at både gamle og nye venner, familie og samboeren Jostein må finne seg i å figurere i serien.

– Ingen har klaget så langt. Særlig Jostein eksponeres. Jeg skriver veldig åpent om opp- og nedturer i forholdet vårt og laget faktisk en stripe om den aller første daten vår. Han visste dermed hva han gikk til fra dag én, ler Sigbjørnsen.

Fredrik Hagen/NTB Scanpix

Har fridd

Fra Kagge-hold er det god stemning når Tegnehannes nye bok er på topp fem på den skjønnlitterære bestselgerlisten: En aldri så liten bragd for en tegneseriebok.

– Interessen er overveldende, fra hele landet. Vi elsker Tegnehanne her i forlaget, og det er vi tydeligvis ikke alene om, sier forlagssjef Jorunn Sandsmark. Som gleder seg til å følge serien videre. Og kanskje ligger det an til store endringer i Tegnehanne-universet. En dragning mot brudekjoler og en lengsel etter å få barn melder seg for Hanne i «Ikke tenk på meg».

Sigbjørnsen, som sier at noe av seriens identitet er angsten for voksenlivet, vet ikke helt hvordan hun skal gripe an disse nye «impulsene».

– Men som dere kan lese i boken, så har jeg faktisk fridd til Jostein! Så vi får se hva som skjer, sier hun lurt.