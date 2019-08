I høst åpner butikkjeden i Hillevåg

Butikkjeden med varer fra hele verden er særlig kjent for naanbrødene sine. I de nye lokalene i Gartnerveien i Hillevåg skal bakeriet bli enda større enn i de andre butikkene.

– Der skal vi få en ny, annerledes ovn, som gjør det mulig å lage andre ting enn naan. For eksempel tyrkiske og arabiske brød, som vi ser det er et stort marked for, sier assisterende daglig leder Nazir Safi til Byas.

Syv år på Storhaug

IMS åpnet i Støperigata på Storhaug i 2012, og i 2016 åpnet de en avdeling i Sandnes. Nå står altså den tredje butikken for tur. Planen er å åpne i midten av november.

– Hillevåg er et område vi har sett lenge på, men vi har ikke fått tak i store nok lokaler før nå. Vi har en stor kundemasse som kommer fra Hillevågsområdet, og tror vi har et marked der. I tillegg kan vi være et supplement til Kilden og Rema 1000, som ligger rett ved, tror Safi.

Ivar Vasstveit (arkiv)

Ikke redd for konkurranse

Tidligere holdt Rørlegger Ole Løvås AS til i lokalene, men i februar i år ble det kjent at firmaet var konkurs. Før det, var det Vinmonopolet som lå her.

I nærområdet finnes det allerede flere internasjonale butikker, som V-mart og Lille Asia Supermarked. Det bekymrer ikke Safi.

– Vi har alltid sett på konkurranse som sunt, og vi ser fortsatt et marked for oss der. Denne butikken får enda mer moderne og brukervennlig utstyr enn våre andre butikker, men konseptet er det samme, sier han.

Byas har tidligere skrevet at butikken på Storhaug selger rundt 2000 naan på en lørdag, og det går også mye av slaktervarer og frukt og grønt.

– I helgen kommer kunder med oppskrifter i hånda, for å få tak i annerledes produkter enn man finner i vanlige dagligvarebutikker, sier Safi.