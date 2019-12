Åpner restaurant med minst 180 sitteplasser på Kvadrat

– Vi har lenge sett på Kvadrat som en aktuell lokasjon, men vi har manglet de rette lokalene, sier driftsleder Svein Atle Vermundsen i Norrein AS, selskapet som eier Egon-restaurantene.

Nå har derimot restaurantkjeden fått lokaler som den mener er helmaks! Vermundsen forteller at spisestedet på Kvadrat skal ha 180 til 200 sitteplasser, i tillegg blir det plass til rundt 100 gjester på den planlagte uteserveringen.

– Vi regner med å åpne i løpet av sommeren 2020, mest sannsynlig i august, sier Vermundsen.

Samlingspunkt

Egon tar over lokalene til Kitch’n like ved C-inngangen, samtidig som kjøkkenbutikken flytter til et annet ledig lokale på senteret. Restauranten blir nabo med blant annet Sabi Sushi og Joe & The Juice, og får egen inngang både inne på senteret og fra parkeringsanlegget utenfor.

– Vi er svært fornøye med å få Egon med på laget. De blir et viktig bidrag for å styrke restaurant- og serveringsopplevelsen på Kvadrat ytterligere, sier senterleder Renate Hjørnevik.

LES OGSÅ:

Et kjøpesenter er ikke lenger et sted hvor folk bare skal handle. Nå må også kjøpesentrene vise handlekraft.

– Varehandelen er i endring og vi ønsker å være et attraktivt destinasjonssenter hvor de som besøker oss trives. Derfor blir etablering av opplevelser og samlingspunkter viktigere og viktigere, deriblant restaurant og bespisning, sier hun.

Jon Ingemundsen

Ny kundegruppe

Egon åpnet ny restaurant på Amfi Vågen i Sandnes i 2018, samtidig har restaurantkjeden lokaler i Stavanger sentrum. Åpningen på Kvadrat går ikke utover de andre Egon-filialene i distriktet.

– Folk fra hele fylket drar til Kvadrat for å handle, og da spiser de samtidig. Vi tror at vi finner en annen kundegruppe på Kvadrat enn vi gjør i byene, i tillegg er kjøpesenteret godt besøkt. Derfor etablerer vi oss der, sier Vermundsen.

Området rundt C-inngangen skal bygges noe om for å gjøre plass til restaurantkjeden. Med egen fasade får Egon også muligheten til å holde åpent utenfor kjøpesenterets åpningstider. Vermundsen forteller at prislappen på etableringen, som ser ut til å bli Egons 44. restaurant i landet, ligger et sted mellom 20 til 25 millioner kroner.

– Vi går inn i et helt tomt lokale, så det koster å bygge opp en Egon-restaurant, sier driftssjefen.

– Hvor lenge blir dere?

– I 25 til 30 år. Vi har en langsiktig leieavtale, svarer Vermundsen.