Bygger ut og pusser opp McDonald’s i Sandnes

Startskuddet for håndverkerne går en gang i månedsskiftet februar/mars.

– Jeg er ambisiøs og håper at vi kun må stenge i en uke, men det tar nok rundt ti dager i stedet for. Vi regner med å være ferdige med alt i midten av mars, sier McDonald’s-eier Ronny Sigbjørnsen.

Tar over nabolokale

Oppussingen er omfattende og McDonald’s-sjefen regner med at prislappen ender på rundt fem millioner kroner. Restauranten skal stenge andre etasje og flytter serveringen ned på ett plan. Dette utvides inn i nabolokalet hvor skobutikken DNA holdt til tidligere.

– McDonald’s kaller konseptet «experience of the future». Lokalene blir mer moderne, vi får bestillingskiosker og muligheter for bordservering, sier Sigbjørnsen.

Konseptet kom til Norden for to år siden og restaurantene på Kvadrat og Mariero har vært gjennom den samme oppgraderingen. Nå er det Sandnes-restauranten fra 1999 som står for tur.

– Vi har bygd om et par ganger siden den gang, men når dette står ferdig, har vi de moderne lokalene som vi ønsker å tilby gjestene våre, sier Sigbjørnsen.

Pål Christensen

Trekker kunder

Senterleder ved Amfi Vågen, Bente Hetland, forteller at McDonald’s tok over lokalene til DNA i fjor høst. Da flyttet skobutikken til senterets andre etasje. Hun gleder seg over oppussingsplanene til spisestedet.

– Dette er kjempebra! Vi vet at McDonald’s trekker kunder til senteret og tilbyr noe byen ønsker, sier hun til Byas.

Hun mener oppussingen vil gjøre både spisestedet og senteret mer attraktivt for familier, siden lekerom og flere sitteplasser er en del av utvidelsesplanene til McDonald’s.

– Folk ønsker flere og flere opplevelser, ikke bare shopping. Da er spisesteder og mattilbud svært viktig, sier Hetland.