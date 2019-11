Sats endrer klesreglene - igjen

Treningskjeden Sats har den siste tiden fått kritikk fra kjendiser og treningsprofiler etter at de sa at magetopp ikke var lov å bruke på sentrene fra 1. november.

Nå har de endret reglene igjen, og tillater magetopp likevel.

– Ja, det er lov til å bruke magetopp. Men i retningslinjene står det at man hovedsakelig skal degge mage, rygg og lår. Så det handler om å bruke sunn fornuft. Men det er ikke sånn at personalet kommer til å løpe etter deg eller at du blir avvist fra senteret hvis du har magetopp, sier Sats-sjef John Kristian Stubban til MinMote.

Den siste uka har flere kjendiser reagert på at magetopp og korte shortser ikke skulle bli tillatt å bruke på alle Sats-sentre i Norge. Alexandra Joner og Ulrikke Falch var noen av medieprofilene som uttalte seg kritisk til de nye klesreglene.

– Viktig å ta til oss kritikken

Kort tid etter ble det altså klart at reglene ble justert, og nå bekrefter Sats at de tillater magetopp likevel.

– Vi snur ikke. Men vi har gjort noen justeringer og tydeliggjøring. Vi har fulgt debatten nøye i mediene, og det er veldig viktig for oss å ta til oss den kritikken vi har fått. Vi håper det nå blir fokus på det som var vår intensjon, sier Stubban videre til MinMote.

Fornøyd med endringene

Influenser, coach og personlig trener Elisabeth Sletten (24) fra Kristiansand sa tidligere til KRSby at hun ikke følte seg velkommen hvis klesreglene skulle være så trenge på Sats – og at noen vil føle seg ekskludert fra sentrene.

Hun er derfor fornøyd med at kjeden tar til seg kritikken, og nå tillater magetopp.

– Jeg synes det er positivt at de tar det til seg, skriver hun i en sms til KRSby.

Alexandra Joner var en kjendisene som uttrykte stor misnøye på Instagram, og kalte endringene diskriminerende for kvinner. Hun synes også det er bra at treningskjeden justerer reglene.

– Det synes jeg rett og slett er dødsbra, skriver hun i en sms til MinMote.

Da KRSby var i kontakt med Stubban tidligere på dagen, sa han at debatten i mediene og på sosiale medier hadde «sporet helt av» den siste uka.

– Vi har fått både positive og negative reaksjoner de siste dagene. Men det er trist for oss å se at debatten har sporet helt av i uønsket retning, uten at det er vi selv som har sittet i førersetet. For Sats har det aldri handlet om magetopp eller ikke, slik debatten har dreiet seg rundt. Det har handlet om å ha regler som gjør Sats til et trivelig sted å være, for alle.

– I debatten på sosiale medier har det blitt skapt en feilaktig oppfatning av at man ikke kan trene på våre sentre i magetopp på grunn av signal om kroppspress. Det var ikke vår intensjon. Vi ser at ordene «støtende» og «anstendig» kan ha fått folk på slike tanker, og det var ikke vår intensjon. Vår intensjon er å skape et godt treningsmiljø på Sats for alle, samt å gi råd om hva som er praktisk treningstøy og tøy som bidrar til å opprettholde hygienen ved sentrene ved at folk dekker de delene av kroppen som er mest i kontakt med treningsapparatene, sa han til KRSby.

