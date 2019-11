Disse er videre i kåringen av #byasbeste treningssenter!

Dere har nominert et vidt spekter av treningssentre - på denne listen finner du det meste av treningsformer - og visjoner.

Les mer om årets kandidater og stemme på din svette favoritt nederst i saken:

Aktiv Treningssenter

Hvor: Tjensvolltorget 36, Stavanger

Stella Marie Brevik

Aktiv Treningssenteret er et privat senter som drives av ekteparet Tove Skarnes Havik og Hans Havik. I 2021 har senteret på Tjensvolltorget 25-års jubileum.

Hjertebarnet til Havik-ene har blitt nominert til #byasbeste flere år på rad.

Les om fjorårets vinner og de tidligere nominerte her:

– Her passer du inn uansett fasong, alder, eller bekledning, forteller Åsmund Tveiteland, instruktør hos Aktiv.

De ansatte mener senteret skiller seg ut fordi det har blitt kundenes andre hjem:

– Den gjennomsnittlige medlemstiden ligger på 108 måneder, forteller Hans Havik. – Tallene viser at kundene våre trives godt her.

– At vi ble nominert tyder på at de er stolte av senteret og setter pris på vår faglige kompetanse, sier Tove Skarnes Havik.

Les også:

Arena Treningssenter

Hvor: Stadionparken kjøpesenter, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

– Det er så kjekt at folk setter pris på oss og stemmer oss frem, sier Tone Eide, som er daglig leder hos Arena Treningssenter. De ble etablert tilbake i 1997 og har de siste 14 årene holdt til i Stadionparken i Jåttåvågen.

– Arena har blitt en viktig sosial plass for alle aldersgrupper. Her har vi både pensjonister og ungdommer. Jeg tror det er en av grunnene til at vi blir nominert - at alle aldre trives her.

Det er ikke første gang Arena er nominert til #byasbeste treningssenter. I fjor gikk de av med seieren.

– At vi er nominert igjen i år betyr hvert fall at vi ikke har blitt noe dårligere, sier Eide og ler.

– Hvorfor skal dere vinne #byasbeste treningssenter?

– Fordi vi er best på samhold og miljø. Arena er et treningssenter hvor alle kan komme akkurat slik de er, og alle er like mye verdt.

Crossfit Ask

Hvor: Auglendsdalen 81, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

Musikk pumpes ut fra høyttalerne i det omgjorte lagerlokalet i Auglendsdalen. En mann svinger seg med et par turnringer. En annen er opptatt med å løfte en vektstang.

– Hei der. Velkommen til Crossfit Ask, roper Lena Mari Hanssen fra den andre siden av lokalet.

Hun var med å etablere Crossfit Ask tilbake i 2018 sammen med fire andre entusiastiske crossfittere.

– Vi tilbyr funksjonell trening for alle uavhengig alder eller nivå. Her heier alle på hverandre, sier Hanssen, og forteller om det unike miljøet på senteret.

– Det er ekstremt sosialt her og alle er veldig åpne. Jeg vet at mange har fått nye og gode venner etter de begynte å trene på Crossfit Ask. Vi kaller det for Ask-familien.

Forus Sportssenter

Hvor: Moseidsletta 41, Sandnes

Pernille Filippa Pettersen

I nærheten av golfbanen på Forus bygde Rogaland bedriftidrettskrets et nytt og toppmoderne sportssenter med et samlet areal på 11.000 kvadratmeter, som sto klart i 2018.

– Forus Sportssenter er tuftet på idrettslige verdier. Her ekskluderer vi ingen og har en bevisst strategi overfor våre ansatte, slik at alle skal inkluderes. Det er viktig for oss, sier Anne Tomasgaard, som er konstituert daglig leder.

Forus Sportssenter har blant annet gruppetimer, lagsporttimer med trener, håndballbane og squashbane.

– Vi samarbeider også med ulike arrangører. For eksempel Forus-stafetten og Kystjegerløpet, forteller Tomasgaard.

De to første årene har bydd på både oppturer og nedturer for sportssenteret.

– Vi har gått med millionunderskudd. Det er veldig synd, da dette er et fantastisk anlegg. Vi ønsker å vinne #byasbeste treningssenter slik at flere skal få øynene opp for oss. Det hadde betydd utrolig mye, avslutter Tomasgaard.

Impulz Personlig Trening

Hvor: Breivikveien 33, Stavanger

Stella Marie Brevik

Ingvild Rossbakk Nordbøe forklarer at målet til Impulz er å få kundene til å oppleve treningsglede.

– Her skal folk kunne føle seg trygge, og vi prøver å skape en «hjemmefølelse», forteller Nordbøe.

Stikkordet til Impulz er lavterskel:

– Her ser vi enkeltmennesker, ikke kunder. Vi kan alle navnene og spør hvordan det går hvis noen ikke har vært her på en stund. Man må være glad i mennesker for å drive med trening, og trening er mer enn å bare løfte tungt.

Les også:

Jazzercise

Hvor: Eidsvollgata 24, Sandnes

Pernille Filippa Pettersen

– Jeg har alltid sagt at jeg skal slutte når jeg blir voksen eller lei. Nå har jeg vært instruktør i 26 år og holder fortsatt på, sier Ellen Knutsen, som driver Jazzercise i Sandnes.

Jazzercise kombinerer dans, styrke, kondisjon og motstandstrening.

– Vi tilbyr gruppetimer for alle aldre og kjønn, og har gode og dyktige instruktører som gir alt for å skape en god treningstime. De legger sjelen sin i det, sier Knutsen.

Inne i treningslokalet er det ingen speil.

– Det er et bevisst valg. Her inne handler det ikke om hvordan man ser ut, men at man får en god og hyggelig treningstime.

SATS Trim Towers

Hvor: Larsamyrå 18, Sandnes

Pernille Filippa Pettersen

Med sine 4000 kvadratmeter og 60 ansatte er SATS Trim Towers i Sandnes ett av til sammen ti SATS-treningssenter i Rogaland.

– Vi har stor variasjon med over 45 forskjellige gruppetimer i uken. Det er alt fra yoga og dans til tøffe styrketimer, sier daglig leder Solveig Larsen, som mener det ikke er en ulempe å være en del av en stor treningsskjede.

– Det gir oss et veldig solid og godt grunnlag, og er absolutt en styrke.

Larsen forteller til Byas at de ansatte alltid forsøker å gi det lille ekstra for kundene.

– Vi gir alt, er profesjonelle og setter alltid kundene våre først.

Les også:

SIS Sportssenter

Hvor: Rennebergstien 24, Stavanger

Stella Marie Brevik

– Vi har et enormt mangfold, svarer direktør ved SIS Sportssenter, Arne Storhaug, da Byas spør om treningstilbudet.

– Ja, her har vi noe for alle, legger instruktør, Sandra Rahmouni, til.

SIS Sportssenter eies av studentsamskipnaden i Stavanger og brer seg nesten 6000 kvadratmeter.

– Vi spisser oss så mye som overhodet mulig. Målet er å være like god som spesialistene, sier Storhaug.

Med det mener han at sportssenteret skal ha like gode yogatimer som det du får på et yogastudio, og samtidig ha like gode crossfittimer, som det du får på et crossfit-senter.

Les også:

Stavanger Idrettsklinikk

Hvor: Hillevågsveien 31, Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

I 10 år har Maria Øgreid Leitao og Vibeke Koren drevet Stavanger Idrettsklinikk i Hillevåg.

– Vi er et kompetansesenter på idrettsskader, og har en tverrfaglig klinikk med idrettsfysioterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktor, massører, osteopat, fysiske trenere, yogainstruktør og ernæringsfysiolog. I tillegg jobber vi med lokale idrettslag og har utegrupper, sier Leitao, som er stolt av hva hun og Koren har fått til det siste tiåret.

– Her føler folk seg hjemme. Vi er på fornavn med alle kundene våre og det er viktig for oss at dette ikke skal være et jålete sted. Vi er gode på å se hverandre og er et godt team.

På spørsmål om hvorfor Stavanger Idrettsklinikk fortjener å vinne #byasbeste treningssenter er Leitao tydelig:

– Fordi vi har jobbet knallhardt for å komme dit vi er i dag.

XFIT Stavanger

Hvor: Lars Hertervigs gate 3, Stavanger

Stella Marie Brevik

Hans Petter Pettersen, eier av driver Xfit Stavanger, tror trivsel er et nøkkelord når han skal forklare hvorfor kundene har nominert hans senter til #byasbeste:

– Her har vi et komplett helsestudio og faglig kompetanse når det kommer til kampsport-trening. De som er medlemmer her har vært det lenge, og medlemmene er mangfoldige. Alt fra pensjonister til proffe kampsportutøvere, forklarer Pettersen.

På Xfit kan du bli trent som om du skulle til kampsport VM, eller du kan ta en løpetur på mølla – det er opp til deg, men Pettersen sørger for at begge tilbudene er til stede.

– Vi er ingen stor kjede, det tror jeg medlemmene setter pris på. Ikke noe medlem-jag, bare en high-five på vei ut.

Les også:

Her kan du stemme:

Det er mulig å stemme frem til onsdag 27. november, klokken 10.00.