Opptakstallene er klare: Dette er de vanskeligste studiene å komme inn på, og disse er mest populære

Tirsdag slapp Samordna opptak opptakstallene for 2019. 4599 søkere har fått tilbud om studieplass ved Universitetet i Stavanger (UiS) til høsten. Det er 45 flere enn i fjor.

Opptaket er rekordhøyt. Den gamle rekorden var fra 2016 da 4579 personer fikk tilbud om studieplass.

– Vi er svært glade for at så mange ønsker å studere hos oss, sier markeds- og kommunikasjonsrådgiver Sven Magnus Skimmeland i en pressemelding.

Disse har høyest karakterkrav

4 av de 10 studiene med høyest karakterkrav er teknologiutdanninger. Den vanskeligste teknologiutdanningen å komme inn på er en femårig master i industriell økonomi.

Likevel er det årsstudium i kunst og håndverk som har det høyeste karakterkravet ved UiS for tredje året på rad.

De 10 vanskeligste utdanningene å komme inn på ved UiS i SO 2019 (ordinær kvote)

Utdanning Poenggrense Studieplasser 1. Kunst og håndverk, årsstudium 58,9 10 2. Paramedisin, bachelor 55,5 20 3. Rettsvitenskap, bachelor 55 58 4. Industriell økonomi, alle linjer, femårig master 51,1 49 5. Datateknologi, master 50 20 6. Fjernsyns- og multimedieproduksjon, bachelor 49,4 20 7. Sosialt arbeid, bachelor 49 80 8. Drama, årsstudium 48,7 15 9. Biologisk kjemi, bachelor 48,2 30 10. Datateknologi, bachelor 47,7 60

Paramedisin mest populært

Søkertallene har økt for fire av de ti mest søkte utdanningene ved UiS.

Paramedisinutdanningen er det mest søkte studiet med hele 784 primærsøkere. Dette er søkere som har utdanningen som sitt førstevalg.

Sykepleierutdanningen ved UiS har hatt en voldsom vekst de siste årene. Fra 433 primærsøkere i 2013 til 1026 i 2018. I år hadde bachelorstudiet nest flest søkere med 744 primærsøkere.

I år er det for første gang innført karakterkrav på minimum 3 i matematikk og norsk på sykepleierutdanningene.

Både paramedisin- og sykepleierstudiet har ventelister i Samordna opptak.

Søkertallene til grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn har økt med nesten 21 prosent, og både bachelor i barnehagelærer deltid og grunnskolelærerutdanning 1.- 7. trinn er inne på topp 10-listen over mest søkte studier ved UiS.

Det er ventelister på alle barnehage- og grunnskolelærerutdanningene.

Paramedisinutdanningen er også det studiet med desidert flest søkere per studieplass, med hele 39,2 primærsøkere per studieplass, fulgt av bachelor i fjernsyns- og multimedieproduksjon, med 5,3 primærsøkere per studieplass.

De 10 mest søkte studiene ved UiS i Samordna opptak 2019: