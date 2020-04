Aktuelt Hillevåg Coffee & Bagels åpner i Hillevåg Påskesolen glimter duggfriskt bak korona-skyene, og i Hillevågsveien rigger Mikael «Sjefsbönna» Wikström til åpning av Coffee & Bagels. Publisert: 08. april 2020, 09:16 Fredrik Brimsø

Fra onsdag blir det lokalprodusert kaffe og bagels i Hillevåg. FOTO: Fredrik Brimsø

Det blir ikke den helt tradisjonelle Ålsheia, afterski, lårhals-påsken i år. Det later til at det blir hakket mer av den hjemlige solveggen og de kortreiste variantene på bord og fjernsyn.

Det betyr heldigvis ikke at absolutt alt står stille. I Hillevågsveien 101 holder Mikael Wikström høy aktivitet for å forsyne den rogalandske slekt med påskenødvendigheter som kaffe og bagels. Og Kvikk Lunsj.

D.Y.I + samarbeid + kaffebrenner

Det er selskapene Justcoffee AS, House of Fingerfood og Radical Roasters som har blandet kaffedråper og arbeidstimer for å få geskjeften i gjenge.

Etter mange år i matfaget har Wikström god kål på det som skal i spiserøret, men når det ble snakk om lokal-produserte bagels så han sitt snitt til å kalle inn selve «Bagel-kongen», Morten Birkeland.

– Det er ikke vits å finne opp kruttet på nytt når man har den beste, smiler Wikstrøm.

Birkeland takker for anerkjennelsen, men er i øyeblikket mer opptatt av lokalet som nå for alvor begynner å ta form.

– Skikkelig fresht!

Wikström og Birkeland er optimistiske med tanke på åpningen og responsen. FOTO: Fredrik Brimsø

Kollaboratør Wikström forsikrer:

– Vi er selvfølgelig ikke 100 prosent på plass med alt ennå. Der er vi om et halvt års tid.

Lokalet i Hillevåg huset tidligere Romsøes, og selv med store sko og arealer å fylle, er Wikström optimistisk.

– Vi er primært et kaffebrenneri. Salget av kaffe og bagels blir sekundært og noe sesongavhengig.

Hjemmepåske med take away

De selvutnevnte kongene av sine spiselige disipliner er utnevnt. Håndspriten står sømmelig plassert. Onsdag klokken 12.00 går startskuddet.

– Vi har fått god respons til nå, og vi tar alle forholdsregler vi kan, sier Wikström.

I lokalets andre etasje kommer snart en Kjetil Aasen-snekret miniramp. I mellomtiden lukter det brent. Kaffe, that is. FOTO: Fredrik Brimsø

Lokalet er fremdeles i den ytre delen av støpeskjeen. Det viktigste for å holde aktiviteten oppe i påsken er på plass. Med tiden blir det minigolf og miniramp for skateboard i lokalet.

– Min første tanke var at lokalet var altfor stort, erkjenner Birkeland.

– Men nå er det viktig at vi ser på mulighetene og har is i magen.

Hillevåg og bagels

Hillevåg har tradisjonelt ikke vært kjent som noen bagel-hovedstad. Industri og husmannskost preger Google maps’en.

Konkurransen fra den tradisjonelle bespisningen og junkfood-leiren noen busskolonner bortforbi bekymrer verken Wikström eller Birkeland nevneverdig.

I pick up/to go-tiden har Wikström, etter sigende, byens frekkeste moped-levering. FOTO: Fredrik Brimsø

– Ikke et vondt ord om Patrioten bistro. De har vært her siden pil og bue-tiden og er en institusjon. Men det er ingen i nærheten som tilbyr det vi gjør og dermed er i direkte konkurranse med oss, sier Birkeland.

