Aktuelt Koronaviruset Hjemlevering gir det lokale bryggeriet nytt håp Over natta forsvant 70 prosent av inntektene til Lervig, men i rekordfart åpnet kommunen opp for levering på døra. Det får også flere lokale aktører dra nytte av. Publisert: 03. april 2020, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder i Lervig, Anders Kleinstrup, har fått en helt ny arbeidsoppgave. Denne leveransen med øl, pølser og ost skal til flere adresser på Hinna. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Dette er bra for oss og bra for samfunnet, sier daglig leder i Lervig, Anders Kleinstrup.

Stemmen i telefonen overdøver susingen i bakgrunnen. Kleinstrup sitter bak rattet, denne formiddagen er han på vei til Finnøy.

– Folk slipper å gå i butikken og vi kan holde aktiviteten i gang, forsetter Lervig-sjefen.

200 bestillinger

Arbeidsdagen har forandret seg drastisk de siste tre ukene. Nå er sjefen for det lokale bryggeriet i Hillevåg blitt ølbud.

Bryggeriet åpnet opp for bestillinger torsdag og de første leveransene ble pakket i bagasjerommet og sendt ut til kundene fredag morgen. På et døgn har bryggeriet fått inn over 200 bestillinger.

– Jeg er helt «mind blown». På grunn av dette kunne vi kalle tilbake to personer som var permittert, det er fantastisk, sier Kleinstrup.

FAKTA: Hjemlevering av alkohol Hver enkelt kommune må godkjenne og utvide salgsbevillingen dersom alkohol skal bli levert på døra. Selger forplikter seg til å sjekke ID, for å forsikre seg om at kjøper er gammel nok. Det er bare lov å kjøre hjem varer i salgstiden. Dette betyr fram til klokka 20.00 på hverdager og fram til klokka 18.00 på lørdager. Alle salgsopplysninger skal være tilgjengelige for kontrollmyndighetene i 12 måneder.

Tre vanskelige uker

Koronautbruddet rammet bryggeriet hardt. Barer og nattklubber over hele landet måtte stenge. Mange av Lervigs kunder hadde plutselig ikke behov for øl.

Dette fikk store konsekvenser for økonomien. Kleinstrup forteller at 70 prosent av inntektene forsvant over natta. 26 av 34 ansatte ble permittert.

– De siste tre ukene har vært vanskelige. Det har vært en følelsesmessig berg- og dalbane. Nå er vi det jeg kaller en «skeleton-organisasjon». Det er kun de mest nødvendige rollene som er igjen, og her hjelper alle til med alt, sier Kleinstrup.

– Hva betyr det at dere nå for lov til å levere hjem til folk?

– Det er motiverende og gir oss håp, sier Kleinstrup.

Det er til vanlig hektisk aktivitet i produksjonshallen til Lervig. Nå er situasjonen snudd på hodet. På grunn av koronautbruddet har bryggeriet permittert 26 av 34 ansatte. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen (Arkivfoto)

Lokalt samarbeid

Leveringen er et samarbeid mellom flere lokale aktører. Lervig har tatt inn øl fra andre håndverksbryggerier, som Jåttå Gårdsbryggeri, Yeastside og Salikatt.

– Det er et kjempebra tiltak. Det er en fin måte å samle oss håndverkbryggerier på, sier daglig leder ved Salikatt Bryggeri, Bjarte Halvorsen.

I tillegg kan du bestille oster fra Stavanger Ysteri, samt pølser fra Matcompaniet og ASK Gård.

Målet er at leveringstilbudet utvides med enda flere varer og til enda flere kommuner, men da må ølbudet til Lervig også gjøre litt papirarbeid.

– Du må ha en utvidet salgsbevilling for å kunne selge alkohol på døra. Vi har allerede søkt Sandnes og Sola kommune, og er i dialog med Randaberg, Time og Klepp, sier Kleinstrup.

Bjarte Halvorsen i Salikatt er også med i Lervig-samarbeidet. Det samme er Jåttå Gårdsbryggeri og Yeastside Brewing Company. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Rask behandling

Lervig sendte søknaden til Stavanger kommune 22. mars. Allerede 1. april var den behandlet og godkjent.

Da hadde søknaden også vært innom politiet, helse- og velferdskontoret, Skatteetaten og kemnerkontoret for uttalelser.

– Koronautbruddet har gitt oss et økt fokus på blant annet hjemkjøring av mat, og vi ønsker både å bidra til at dette kan skje og ha en smidig saksbehandling av der dette er mulig. At så mye av uteliv og arrangementer er stengt ned, innebærer også at det er mindre aktivitet, slik at det var enklere å prioritere denne saken nå, skriver direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad, i en e-post til Byas.

En vinn-vinn-vinn-situasjon. For Lervig, samarbeidspartnerne og kundene, mener Kleinstrup om hjemleveringstjenesten. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Normal drift i 2021

Utkjøringen er et ekstra bein å stå på for Lervig og de andre lokale aktørene.

Koronautbruddet kommer til å koste mye penger. Kleinstrup regner med at Lervig ikke vil være tilbake i normal drift før i 2021.

– Vi jobber ut fra et worst case-scenario. Da vil vi være på 50 prosent av normal drift i september. Dette tror vi vil øke gradvis fram mot desember, hvor vi vil være på 90 prosent av normalen, sier Lervig-sjefen.

Bryggeriet regnet med å omsette for 100 millioner kroner i år. Det skjer ikke. Han tør ikke å spå hvor mye bryggeriet kommer til å tape, det kommer an på hva som skjer de neste månedene.

– Men 70 prosent av 100 millioner er jo et enkelt regnestykke, sier Kleinstrup.

– Hvor lenge vil dere tilby hjemlevering?

– Så lenge folk benytter seg av dette, forhåpentligvis også etter koronakrisen, sier Lervig-sjefen.

