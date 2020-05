Aktuelt Bedrift – Det føltes som om hele livsverket skulle gå under Det tradisjonsrike konditoriet har stablet seg opp på beina igjen, men det har kostet. Oppdatert: 09. mai 2020, 11:51 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Daglig leder ved Romsøes Conditori, Geir Atle Voll, forteller at krisen gikk hardt inn på ham. Han er to filialer fattigere, men driften er i gang igjen. Det gjør at optimismen også kommer snikende. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det kom så brått. Så plutselig, sier daglig leder ved Romsøes Conditori, Geir Atle Voll.

Det er fredag formiddag og en jevn strøm av kunder kommer innom filialen i Bekkefaret.

En taxisjåfør står ved disken og skryter av smørbrødene. En annen kunde ler forsiktig og forteller at han var lei av å smøre lunsjen selv. Avdelingsleder Aneta Majek smiler og sørger for at han får med seg både solskinnsboller og et varmt horn med ost og skinke.

Den lette og ledige stemningen står i stor kontrast til hvordan Voll har opplevd de siste to månedene.

Fortsatt er over 40 medarbeidere permittert, men de fleste fulltidsansatte er tilbake i jobb. Da er det grunn til å smile igjen. Her er Voll sammen med avdelingsleder Aneta Majek og medarbeider Kristin Bertelsen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

La ned filialer

16. mars stengte Romsøes’ sju filialer. Kun fem av dem kommer til å åpne igjen.

I april skrev Aftenbladet at Romsøes måtte legge ned driften i Prostebakken og Stavanger øst. Da var det Volls advokat som uttale seg i saken.

– Jeg måtte ringe advokaten og be ham ta seg av det. Jeg var helt fortvila. Det føltes som om livsverket skulle gå under, sier Voll.

Han startet i lære ved Romsøes som 16-åring. Nå er han 68 og daglig leder for bedriften som startet opp i Stavanger i 1925.

At en nærmere 100 år gammel bedrift skulle stå på randen av stupet på grunn av et virusutbrudd, hadde han aldri sett for seg. Hestekuren var å kvitte seg med to filialer som tapte penger.

– Minus og minus gir pluss, vet du, spøker 68-åringen.

Romsøes Conditori åpnet fire filialer tirsdag, deriblant her i Bekkefaret. Utsalget i Stokkaveien er fortsatt stengt, men vil også åpne igjen snart, forteller Voll. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Fantastisk respons

Skuldrene er betydelig lavere nå enn for bare noen uker siden. 10 fulltidsansatte er tilbake igjen på jobb, men en annen gruppe er også tilbake: Kundene.

Det varmer langt inn i hjerterota.

– Responsen vi har fått etter at vi åpnet igjen har vært helt fantastisk. Kundene viser at de er lojale og støtter opp om sin lokale bedrift. Det setter vi umåtelig stor pris på, sier Voll.

– Det er ikke bra å bare gå hjemme. Det er godt å komme tilbake og snakke med folk igjen. Skikkelige folk, ikke bare ungene, sier medarbeider Kristin Bertelsen og ler.

Romsøes åpnet fire utsalg på tirsdag. Foreløpig er filialen i Stokkaveien stengt, men også den skal åpne igjen snart, lover Voll.

Hvor dype spor koronakrisen setter, er foreløpig uvisst. Det er ingen hemmelighet at det har gått hardt ut over økonomien. Voll vurderer også om bedriften må kutte deltidsansatte på grunn av færre utsalg.

– Hvor mye dette kommer til å koste oss vil vise seg. Nå er vi stolte over å være i gang igjen og overrasket over den gode mottakelsen, sier Voll.

Halvert omsetning

Daglig leder ved Vaaland Dampbakeri & Conditori, Trygve Ottesen, forteller at koronakrisen også har rammet dem hardt.

– Alt stoppet opp. Bestillinger fra bedrifter, konfirmasjoner, bryllup... Det forsvant i løpet av et par dager, forteller Ottesen.

Selskapet har fire filialer. Utsalget på Tvedtsenteret ble stengt, resten har holdt åpent, men det har vært minimalt med kunder og bestillinger. De fleste ansatte, 13 stykker, ble permittert.

– Vi så en markant økning i salget etter at 1. til 4. klasse fikk gå på skolen igjen, men det er fortsatt svært rolig. Omsetningen nå er på ca halvparten av hva som er normalen, sier Ottesen.

Kanelsnurren opplevde at omsetningen falt 50 prosent i løpet av en uke i mars. I etterkant har salget tatt seg opp igjen. FOTO: Fredrik Refvem (arkivfoto)

Har klart seg greit

En uke etter at nedstengningen av Norge var et faktum, så det ut til å gå svært dårlig med Kanelsnurren. Da falt omsetningen med 50 prosent.

Daglig leder, Torben Krarup, forteller at fasiten viser en nedgang på 20 prosent i mars og et sted mellom 10 og 15 prosent i april.

Krarup mener nå at bedriften har klart seg greit.

– Ved noen utsalg har omsetningen gått ned, andre steder har den faktisk gått opp, sier han.

Kanelsnurren driver i dag sju filialer. Som følge av koronautbruddet ble utsalget i Stavanger øst stengt. I Sandnes og på Arneageren var det kun tillatt med take away.

Bedriften har rett over 80 ansatte. De fleste ble permittert ganske raskt, men flere og flere fikk komme tilbake på jobb etter hvert.

For to år siden kjøpte Øgreid-familien seg opp i bedriften. Målet er å starte flere filialer over hele landet. Ifølge Krarup har ikke virusutbruddet lagt en demper på utvidelsesplanene.

– Vi er i dialog om nye lokaler i Klepp, Bryne og Sandnes, forteller Krarup.

Publisert: 09. mai 2020, 11:00 Oppdatert: 09. mai 2020, 11:51