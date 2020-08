Aktuelt Sykkel Se det elleville kappløpet: Hvem klarer å komme seg raskest mulig til UiS? Med hette over hodet ble to komikere plassert nøyaktig fem kilometer unna universitetet. Så var det førstemann til mål. Publisert: 13. august 2020, 18:46 Tor-Arne Vikingstad

Komikerne Karsten Blomvik og Mohammed Basefer er ferdigstuderte, og bruker tiden på å skrive og fremføre stand up og show sammen.

De lever gode dager, sammenlignet med ferske studenter som må orientere seg i kollektivtrafikk-jungelen og lære seg nye stedsnavn. Grøss...

Nettopp den følelsen ønsket Byas å vekke i de to lokale komikerne. Selv om de begge kjenner byen godt, ville de likevel ha problemer med å orientere seg?

Med hette over hodet ble Blomvik og Basefer kjørt ut til to steder som på forhånd var helt ukjent for dem. Begge stedene lå nøyaktig fem kilometer i luftlinje unna Universitetet i Stavanger.

Raskeste mann kom inn på én time og to minutter.

Hvem som vant? Svaret får du i videoen over.

Byas inviterte til duell mellom komikerne Karsten Blomvik og Mohammed Basefer. Målet var å komme seg til UiS raskest mulig. FOTO: Tor-Arne Vikingstad

