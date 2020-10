Aktuelt Statens vegvesen Tre personer blir utestengt for juks på teoriprøven Tre personer har fått sju og ni måneders utestengelse for juks på teoriprøven, ifølge Statens vegvesen. Det ble innført strengere straffer ved nyttår. Publisert: 13. oktober 2020, 19:00

Ved nyttår kommer strengere straffer for juksing på teoriprøven. FOTO: Gorm Kallestad/NTB

En kandidat fikk ni måneders utestengelse fordi vedkommende brukte en skjult ørepropp med ledning til en skjult mobil, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

En annen kandidat fikk sju måneder for å ha tatt med seg mobil inn i prøvelokalet, men Vegvesenet kunne ikke bevise at vedkommende hadde brukt mobilen.

– Vårt mål er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Vi jobber derfor aktivt for å avsløre juks, for å hindre at sjåfører med potensielt svært dårlige teoretiske kunnskaper slipper til i trafikken, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

Tidligere ble juks behandlet på samme måte som stryk, med to ukers karantene. Fra nyttår har man imidlertid fått lengre pålagt ventetid før ny prøve, mellom tre og tolv måneder for ulike typer juks.

