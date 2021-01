Aktuelt Kroppspress Ellos får kritikk for influenser-reklame: – Et eksempel på hvordan fettfobien sprer seg Klesgiganten Ellos la denne uken ut et bilde av journalist og influenser Johanna Bladh, som tok bilder av seg selv i ulike positurer. Det reagerte kroppsaktivister sterkt på. Nå beklager selskapet. Publisert: 15. januar 2021, 18:00 Christine Andersen Johnsen

Klesgiganten Ellos har fått kritikk fra influensere og kroppspositivister etter at de la ut dette bildet av svenske Johanna Bladh på Instagram. FOTO: Skjermbilde/@ellosofficial på Instagram

– På ekte, Ellos? Dere velger heller en smal person som trykker frem valkene sine, enn en faktisk tykk person som ser slik ut hele tiden? spør kroppsaktivist Pauline Lindborg i en story hun la ut på Instagram denne uka.

Innleggene til Lindberg inneholdt kritikk mot Ellos sin repost av bildet til influenser og journalist Johanna Bladh, et såkalt «insta vs. reality»-bilde.

Influenseren kritiserer ikke bare Ellos’ bruk av bildet, men retter samtidig en generell kritikk mot alle influensere som har hengt seg på den såkalte «insta vs. reality»-trenden.

Trenden går ut på at folk legger ut ett bilde av seg selv hvor de poserer, og ett bilde av hvordan de «virkelig» ser ut uten posering.

– Dette er et eksempel på hvordan fettfobien sprer seg i samfunnet. En slank person som gjør seg til som en «tjukk» person, får mye mer oppmerksomhet enn en faktisk tjukk person ville fått, sier Lindborg.

– Gir ikke slipp på sin perfekte estetikk

Marte Nyman fra Stavanger er en av de som støtter Lindborgs kritikk mot klesgiganten, og mot bruken av Instagram-trenden generelt.

– Når du poster et «insta vs. reality»-bilde, viderefører du mekanismene og ideene som før- og etterbilder opprettholder. At det finnes et rett og et galt, et perfekt og et uperfekt, skriver Nyman på Instagram.

Hun påpeker at såkalt «kroppspositivisme» er en trend, og at influensere ønsker å være en del av det.

– Men de vil samtidig ikke gi slipp på sin perfekte estetikk, så de gjør begge deler, og det profitterer ingen andre enn dem selv. Særlig ikke kroppspositivisme-bevegelsen, sier hun og legger til;

– Jeg kan ikke forvandle meg inn og ut av privilegium, dette er hvem jeg er, skriver hun under et bilde av seg selv ikledd undertøy.

Ellos: – Det var aldri meningen

Etter at Ellos’ Instagram-innlegg fikk krass kritikk fra kroppsaktivistene og i kommentarfeltet, oppdaterte de bildeteksten med et svar på kritikken;

– Takk for tilbakemeldingene på innlegget. Vi tar det til oss, og ber om unnskyldning til alle vi har opprørt. Hensikten med innlegget var å belyse problematikken rundt at kvinnekroppen - men også livet på sosiale medier - ofte retusjeres, puttes opp og fremstilles på en måte som ikke er i tråd med virkeligheten, skriver selskapet.

Til slutt legger de til at Johanna Bladh ikke er en representant for tykke kvinner.

– Hun er selvsagt ikke en representant for tykke kvinner, for hun er slank. Det var aldri meningen, verken fra vår side eller fra Johanna selv. Derimot bidrar hun til et digitalt landskap som viser et bilde av livet uten at det retusjeres, skriver Ellos videre.

Byas har forsøkt å få en kommentar direkte fra Ellos, men har dessverre ikke lykkes.

