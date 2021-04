Aktuelt NTNU Slik skal Isabella (29) fra Tasta gjøre influencere grønnere Studentbedriften Influencer Brands fikk en million kroner av Forskningsrådet for å videreutvikle seg. Etter sommeren kommer første kolleksjon med en av Norges største influencere. Oppdatert: 30. april 2021, 19:50 Oda Bjønnes Hanslien

Isabella McNeill Benestad er oppvokst på Tasta, men flyttet til USA og Nederland med familien på grunn av farens arbeid i oljen. FOTO: Tobias Frøystad

– Det var helt uvirkelig, for vi blir sett på som en ganske rosa bedrift med bare kvinnelige gründere som jobber med influencere og klær, sier Isabella McNeill Benestad som er daglig leder i Influencer Brands.

Benestad (29) er oppvokst på Tasta, og har bodd i USA og Nederland med familien på grunn av farens arbeid i oljen. Nå har hun fullført et toårig masterprogram i entreprenørskap og forretningsutvikling ved NTNU.

Gjennom programmet lærer studentene å skape sin egen bedrift. Når studiet er slutt, kan de søke til Stud-ENT-ordningen til Forskningsrådet. Der kan studentbedrifter få opp mot en million kroner i støtte som skal brukes til å videreutvikle bedriften.

Da beskjeden om at Influencer Brands var blant de heldige som fikk støtte kom, måtte Benestad få andre til å lese opp e-posten til henne. Det var så uvirkelig.

– Vi konkurrerte med veldig «heavy» teknologibedrifter. Så det var veldig kult å få den anerkjennelsen da - og se at det er rom for nyskaping også i tradisjonelle markeder.

FAKTA: Stud-ENT 2021 Forskningsrådet fikk inn 59 søknader i 2021. 24 av disse studentbedriftene har fått støtte.

16 av bedriftene som fikk støtte var fra NTNU, 6 fra Universitetet i Oslo, en fra Høgskulen på Vestlandet og en fra Universitetet i Tromsø.

Alle prosjektene har fått en million hver. Kilde: ntb.no

Influencer Brands startet som en studentbedrift på masterprogrammet entreprenørskap og forretningsutvikling på NTNU i Trondheim. På bildet er Eva Røgler, Isabella McNeill Benestad og Maren Gjertsen. FOTO: Tobias Frøystad

Gründerfabrikk for influencere

Influencer Brands har Benestad startet med tre andre kvinner. Bedriften er en «gründerfabrikk for influencere», som hjelper influencere med å skape sine egne varemerker.

– I dag har du managementhus, som kobler influencere med varemerker sånn at de får profilert produktene sine. Hos oss kan de utvikle sine egne varemerker på en bærekraftig måte, sier Benestad.

Influencer Brands har kontrakter innenfor både produksjon og logistikk. De vil også ta seg av kundeservice og nettbutikken.

– Et eksempel på hva vi driver med er Active Brands. De eier sju merkevarer, som Johaug, Kari Traa og Dæhlie, men de har alt under ett morselskap hvor hvert brand er et eget datterselskap, sier Benestad.

Selskapet er for tiden i i gang med å lage en kolleksjon sammen med en av Norges største influencere. Det første varemerket lanseres mot høsten i år. Hvem denne influenceren er, er en hemmelighet, forteller Benestad.

Influencer Brands går gjennom workshoper med influencerne. Der landes alt fra konsept til produkt. FOTO: Tobias Frøystad

Vil være bærekraftige

Benestad forteller at Influencer Brands ønsker å gjøre forbrukere mer oppmerksomme på bærekraftig handel. Det er blant annet dette gründerbedriften har fått støtte til av Forskningsrådet.

– Influencere har en stor påvirkningskraft blant unge forbrukere og gjennom disse har vi lyst til å gjøre motebransjen mer transparent. Vi ønsker å vise hva som er mulig å gjøre av grønne tiltak, men også være ærlige på hvilke utfordringer vi står ovenfor for å gjøre bransjen mer bærekraftig.

Bedriften skal kun samarbeide med fabrikker som kan bevise at de jobber bærekraftig. Samtidig skal de ha en digital panteordning, lignende den som er for Bergans.

– Da kan man returnere gamle plagg for at de enten skal bli reparert, eller solgt videre.

Tekstilene vil også bli laget av resirkulert materiale eller naturfibre.

Publisert: 30. april 2021, 19:00 Oppdatert: 30. april 2021, 19:50