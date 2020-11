Aktuelt Etter halvannet år stenger Tako dørene Tako Taquria åpnet i østre bydel 10. mai 2019. Halvannet år senere melder restauranten at den stenger dørene. Oppdatert: 28. november 2020, 11:22 Ebba Schjølberg Eiring

Tako ligger i Ryfylkegata, vegg i vegg med Lervigparken. Om det nye konseptet skal inn i det samme lokalet, gjenstår og se. FOTO: Jon Ingemundsen

«Eier og kreativ leder i Fortou, Arnt Skjerve, har spist seg mett på taco», står det skrevet i et innlegg publisert på restaurantens facebook-side 24. november.

Tonen er likevel lystig, og det står at det skal satses på nye prosjekter i tiden som kommer.

19. desember 2020 er siste åpningsdag for Tako, før teamet beveger seg videre «for å åpne et flunka nytt konsept i 2021!», ifølge Facebook-innlegget.

FOTO: Skjermdump / Facebook

Allerede før Tako åpnet for gjester i 2019, røpte eierne at de ikke var klare til å slå seg til ro med restauranten.

– La oss bare si at det er plass til et medlem til før Fortou-familien er komplett, sa Arnt Skjerve den gang.

Det ferskeste medlemmet i Fortou-familien er foodtrucken «Fôr gatemat» som ble rullet ut i juni i år.

– Vi hadde et massivt byggeprosjekt som måtte utsettes på grunn av korona. Vi skulle bygge ut et nytt stort produksjonkjøkken, og to nye steder her på Tou. Hvor lenge det er til disse planene kan bli gjennomført vet vi ikke helt enda, fortalte daglig leder Elise Skjerve da.

Slik ser det ut på restauranten som snart stenger dørene. FOTO: Jon Ingemundsen

Tall fra Proff.no viser at bedriften har økt omsetningen siden den startet i 2016. Fjoråret viser en omsetning på ca. 12,2 millioner kroner, og et resultat før skatt på 446.000 kroner. Tall fra korona-året 2020 er fremdeles ikke tilgjengelig.

Daglig leder ved Fortou, Elise Skjerve, bekrefter til Byas at Tako skal legge ned.

– Tako har vært fantastisk kjekt så lenge det varte, forteller hun til Byas.

Ifølge Elise går restauranten ut med flagget til topps.

– Tako er ikke bygd for det volumet vi faktisk har, forklarer hun.

Nå skal de starte et nytt konsept som Arnt Skjerve har drømt om lenge, ifølge Elise, men hun ønsker ikke å fortelle mer om den nye satsingen helt ennå.

Publisert: 28. november 2020, 10:00 Oppdatert: 28. november 2020, 11:22