Aktuelt Student Stavanger-studentene får nærmere to millioner kroner Pengene skal gå til Fadderfestivalen og flere sosiale lavterskeltilbud. Publisert: 22. juni 2021, 13:35 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

De friske midlene skal blant annet gå til Fadderfestivalen og enda flere lavterskeltilbud for studentene i Stavanger. FOTO: Jon Ingemundsen (arkivfoto)

– Det er helt fantastisk. Det er det det er.

Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), Elisabeth Faret, er svært begeistret over pengenyheten som ble offentliggjort tirsdag morgen.

I revidert nasjonalbudsjett får SiS en ekstrabevilgning på 1,92 millioner kroner. Det kommer i tillegg til millionene SiS allerede har fått i koronastøtte fra staten tidligere i år.

Elisabeth Faret i SiS kan juble for mer penger til Stavanger-studentene. Her foran klatreveggen til SiS Sportssenter. FOTO: Pål Christensen (arkivfoto)

Har rammet studentene hardt

De ferske midlene må brukes i løpet av høsten 2021. Pengene føyer seg inn i rekken av midler som skal gå til sosiale lavterskeltilbud.

SiS har til nå ansatt fem av åtte personer som skal legge til rette for aktiviteter for studenter ved Universitetet i Stavanger, BI, VID, Kunstskolen i Stavanger, Noroff og Høyskolen for ledelse og teologi.

Sosiale møteplasser har vært stengt, tilstelninger har blitt avlyst og mye av undervisningen har vært digital.

– Studentene har betalt en altfor høy pris gjennom denne pandemien. Jeg er glad studentene får ekstra midler til lavterskeltilbud som motvirker ensomhet og sørger for en god studietid, sier stortingskandidat Hadle Rasmus Bjuland (KrF).

Drypper på Fadderfestivalen

SiS står fritt til å bruke pengene som de vil, så lenge midlene kommer studentene til gode.

Faret sier at de nærmere to millioner kronene vil gå til den allerede etablerte gruppa som arrangerer aktiviteter for studentene, men at det også vil dryppe på Fadderfestivalen.

– Vi må huske på at vi har et spesielt år bak og foran oss. Derfor er disse pengene ekstremt viktige for studentene, sier hun.

