Reagerer på Vedums skjenkestopp-utspill: – Jeg synes ikke det er greit Bareierne vet ikke hvordan de skal tolke finansministerens skjenkeutspill i helga. De mener utspillet fører til økt forvirring. Publisert: 10. januar 2022, 18:45

Nyåpnede Matros bar rakk å holde åpent i fire dager før Stian Robberstad måtte stenge dørene.

Selv om regjeringen ikke vil gjøre endringer i de nasjonale tiltakene før 14. januar, gikk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ut i Dagbladet søndag og sa at skjenkestoppen burde oppheves og at kommunene selv må få avgjøre om skjenkestopp eller begrensede skjenketider er nødvendige.

– Jeg synes ikke det er greit, særlig ikke når finansministeren ikke har støtte blant sine egne. Bransjen trenger forutsigbarhet, ikke politikere som er opptatt av billige poeng, sier Stian Robberstad.

Han driver utestedet Matros som åpnet 3. desember. Kort tid etter måtte han stenge på grunn av skjenkestoppen. Robberstad fikk holde åpent i fire dager.

– Når så sentrale politikere sier skjenkestoppen burde vært opphevet, mener du det skjenkestoppen burde oppheves umiddelbart?

– Helt klart. Jeg taper penger hver dag jeg ikke får holde åpent, svarer Robberstad.

Oscar Eriksen ved Øst vet ikke hvordan han skal tolke utspillet til finansministeren.

– Famler i mørket

Byas har vært i kontakt med flere bareiere som setter spørsmålstegn ved utspillet til Vedum. De peker på at det fører til økt forvirring.

– Vi vet ikke hvordan vi skal tolke det, men nå regner vi med at vi får åpne igjen fredag eller lørdag, sier daglig leder ved Øst i østre bydel, Oscar Eriksen, og fortsetter:

– Slike utsagn gir oss i alle fall et signal om at det en gjenåpning på gang, men akkurat nå går jeg bare rundt og famler i mørket. Så uansett hva som skjer blir jeg verken skuffet eller glad, nå er jeg bare oppgitt.

Tom Boye sier at han lever i et falskt håp om at utestedet hans skal få lov til å åpne allerede til helga. Han tror spisestedene blir prioritert før barer og nattklubber.

Restaurantene først?

Daglig leder ved Tom & Lello i Vågen, Tom Boye, forventer at skjenkestoppen oppheves på bakgrunn av uttalelsene søndag.

– Men jeg regner vel egentlig med at regjeringen kommer til å prioritere restauranter i stedet for barer og nattklubber. Det betyr vel at vi kommer til å åpne rundt to uker senere, kanskje tidlig i februar, sier Boye.

– Hvordan er det å forholde seg til slike utspill?

– Det er helt klart vanskelig å jobbe og organisere en eventuell åpning uten tydelige svar. Akkurat nå lever vi i et falskt håp om at vi kanskje får lov til å åpne igjen. Vi har over 20 ansatte permittert. Får vi mot formodning lov til starte opp allerede til helga, kan vi ikke gjøre noe annet enn å kaste oss rundt, sier Boye.

Kan bli dårlig stemning

Kristoffer Hansen ved Cirkus setter pris på at regjeringen gir barene en «heads up» før det eventuelt skjer endringer.

Likevel mener han det blir feil at det gjøres på denne måten.

– Jeg har vel aldri opplevd under pandemien at regjeringen faktisk går ut og signaliserer at det skal åpnes opp for skjenkingen igjen. Hvis det nå viser seg at dette ikke blir noe av, fordi regjeringen blir rådet til noe annet, da kan jeg garantere deg at det blir dårlig stemning, sier han.

– Usikkerheten er det største problemet

Knut-Espen Misje er styreleder i Norvald Vinbar, som skulle åpnet 17. desember i fjor, men måtte utsette åpningen da regjeringen innførte skjenkestopp fra 15. desember.

– Det viktigste for oss er at de ansatte skulle få en trygghet, sier Misje, og legger til:

– Det er viktig at de ikke stenger ned igjen, dersom de først åpner. Det er dyrt å stenge, og det gir en usikkerhet, sier han. Selv har de lånt penger av banken for å etablere vinbaren, og nedbetalingen av lånet startet før jul.

Knut-Espen Misje og Silje Hanasand gledet seg til å åpne vinbar før jul. Slik ble det ikke.

– Derfor måtte vi søke om avdragsfrihet på lånet. Usikkerheten er det største problemet, sier han.

Han påpeker at lokalene til vinbaren er tilrettelagt for at gjestene kan holde avstand og at de kan tilby bordservering.

– Skjenkestedene kan mye smittevern etter to år. Man kan ha trygge rammer på alle slags utesteder med de riktige tiltakene, mener Misje.

Han syns det er bra at de fleste gruppeledere i Stavanger er positive til at skjenkestoppen oppheves her.

– Vi er klare og motiverte til å få åpne og skape gode opplevelser for folk. Folk fortjener å få gå ut og kose seg, og jeg håper dette nærmer seg slutten.

Dette sier Støre

I et intervju på politisk kvarter på NRK mandag, deler statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) synet til finansminister Vedum og sier at han er åpen for å skrote skjenkestoppen.

Statsminister Jonas Gahr Støre avbildet under pressekonferansen da regjeringen varslet om skjenkestoppen 13. desember. Til NRK sier statsministeren at han er villig til å oppheve skjenkeforbudet, så lenge faglige råd tilsier det.

– Hvis faglige råd åpner for det, så gjør vi de tilpasninger som det er mulig å gjøre, sier Støre.

Byas/Aftenbladet har bedt Statsministerens kontor (SMK) svare på om kommunene vil få myndighet til å bestemme tiltakene selv dersom skjenkestoppen oppheves.

SMK skriver i en e-post at regjeringen vil vurdere tiltakene i slutten av uka og at statsministeren ikke har noe å legge til utover intervjuet med NRK mandag.

Til NRK sier Støre at det imidlertid er uaktuelt å innføre koronasertifikat med det første.

– Vi må ha tiltak. Det er mange spørsmål rundt koronasertifikat, slik at det ikke kommer som et vedtak denne uken. Det må vi utrede nærmere, sier han.

