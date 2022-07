Aktuelt Storby, Stavanger og Sandnes Håkon (23) fra Stavanger skal lede medaljejagende landslag: – Lyst til å få Norge på kartet Stavanger-gutten Håkon Tholo står ved roret når Norges landslag i Counter Strike: Global Offensive setter kurs mot Europamesterskapet i Romania denne uken. Publisert: 06. juli 2022, 11:54 Thommas Husevik

Det er en selvsikker, men spent 23-åring fra Stavanger som gjør seg klar til EM i Counter Strike: Global Offensive.

I løpet av de neste dagene skal flere av Europas aller beste Counter Strike-spillere gjøre opp om heder og ære i den rumenske byen Oradea, like ved grensen til Ungarn.

Da arrangeres nemlig historiens andre Europamesterskap i Counter Strike: Global Offensive, eller CS: GO, og det første i en såkalt «offline-modus», altså fysisk inne på en arena.

16 landslag har kvalifisert seg til turneringen, og ett av lagene stikker av med førsteplassen, synonymt med en premiesum på nærmere 250,000 norske kroner, samt en plass i høstens verdensmesterskap i Indonesia.

Det norske landslaget, som er nyoppstartet, er blant de som har maktet å ta seg til mesterskapet, og er nå klare for å kjempe om gjevt sølvtøy.

Mannen som skal sørge for at landslaget holder stø kurs mot topplasseringene er bare 23 år, og kommer fra Stavanger.

FAKTA: Counter Strike-EM i Romania Mesterskapet spilles i Oradea Arena i Romania, og går fra 5. til 10. juli.

16 ulike landslag fra Europa deltar.

Premiepotten er på 25,000 amerikanske dollar, nesten 250,000 norske kroner.

Premiepotten i verdensmesterskapet som holdes til høsten er til sammenligning på nærmere 5 millioner kroner.

Mesterskapet var digitalt i fjor, men er såkalt «offline» i år, altså foregår det på et lokalt nett inne på arenaen.

I år arrangeres EM i ulike spill i forskjellige byer, men i fremtiden skal alle samles i en og samme by.

Selvsikker landslagstrener

– Jeg tror vi har veldig gode sjanser til å vinne. Vi har mange gode spillere som har spilt på et veldig høyt nivå før, sier en selvsikker og målbevisst Håkon Tholo til Byas.

Den unge siddisen er travel opptatt med sine siste forberedelser idet Byas kontakter han for et intervju.

23-åringen er trener og manager for det norske landslaget som nå lader opp til onsdagens åpningskamp mot Montenegro.

Etter det følger oppgjør mot de to øvrige lagene i gruppen, Israel og vertsnasjonen Romania.

Den unge landslagstreneren, Tholo, er oppvokst i Stavanger, og har tidligere spilt for en rekke profilerte e-sport-lag.

Disse inkluderer Nordavind (00 Nation), Apeks, Team Secret, Team Finest og en rekke andre utenlandske lag.

23-åringen kan også vise til å ha vunnet Telialigaen, Norges gjeveste esportliga, hele tre ganger.

Nå bekler han imidlertid en helt annen rolle, på sidelinjen, og sier at han ser fram til mesterskapet:

– Jeg tror alle vi som representerer Norge her i Romania gleder seg utrolig mye til kampstart i morgen (onsdag), sier han.

– Har dere noe uttalt mål før det hele braker løs?

– Jeg tenker at vi på forhånd vet veldig godt at vi kan ville hele greia. Samtidig tenker vi å ta kampene trinnvis. Det handler først om å komme seg ut av gruppespillet, så får vi se litt hvem vi møter. Men det er fullt mulig å slå ethvert lag som deltar i denne turneringen, sier han.

Det norske landslaget i CS: GO, bestående av: Håkon «Radifaction» Tholo, Sander «Grus» Iversen, Bjørnar «BFR» Røn, Ole Kristian «Marcelious» Langan, Jon Erik «ZTK» Øygarden og Henrik «Becker» Becker,

Ser til Stavanger for inspirasjon

Hjemme i Norge venter flere i spenning på det virtuelle mesterskapet, og hvordan det norske landslaget kommer til å se ut.

En av dem er styremedlem i Norges E-sportforbund, Filip Mauricio Fløgstad.

Han omtaler laget som skal representere nasjonen på varmt vis, og sier seg spent på hva de kan utrette på rumensk jord.

Mer generelt, og med et blikk for sporten på landsbasis, er han også positiv:

– Hvordan ser du på utviklingen av esport i Norge?

– Det går jo bare en vei, og det blir bare mer av det, sier han, og viser til at antallet utøvere øker for hvert eneste år.

På spørsmål om å utdype, samt forklare strategien til det norske E-sportforbundet, trekker han fram Stavanger-satsingen, Einherjar:

– De har rett og slett gjort en utrolig god jobb og er på mange vis en inspirasjon for oss i forbundet.

Han viser til hvordan gruppen har maktet å legge til rette for en struktur og skapt et opplegg rundt gaming og esport i Stavanger-regionen:

– Vi ønsker å hjelpe til slik Einherjar gjør det i Stavanger, og være med på å skape gode rammer for gaming. For vi ser jo at det er en stor interesse for nettopp det, sier han.

– Og så er det jo så mye annet spennende som skjer med gaming og esport rundt omkring i Norge om dagen, og det er det vi ønsker å være med på å framheve, avslutter han.

Også landslagstrener Tholo sier han har merket seg hvor fremoverlent hjembyen er:

– I Stavanger ser det jo ut som om det er veldig mye kjekt på gang, både med Haven og med Einherjar. Det er jo en liten boble som nå venter på å sprekke, sier han.

– Videre så håper vi også at gaming kan bli tatt litt mer seriøst, og at vi kan få noen skikkelig rammer, legger han til.

Det er på slike virtuelle slagmarker at kampene skal foregå under mesterskapet i Romania.

– Begynner å bli mer populært

Men de kommende dagene er det likevel mesterskapet i Romania alt handler om for 23-åringen.

Og da er det samtidig en kuriositet at mesterskapet på ingen måte har noen lang og rik historie å vise til.

I 2021 ble det nemlig arrangert for aller første gang, da i en utelukkende online-utgave.

Ett år senere flyttes det hele inn i Oradea Arena i det nordvestlige Romania og blir isteden til en fysisk e-sport-begivenhet.

Og det at vi har et norsk lag og deltakelse er på ingen måte en selvfølge, dersom man ser på den organisatoriske historien.

For det norske E-sportsforbundet, som også organiserer det norske landslaget, så først dagens lys tilbake i 2011, da i forbindelse med at verdensmesterskapet ble holdt i Busan, Sør-Korea.

Norge sendte en delegasjon for å delta i spillet StarCraft, men ikke lenge etter at mesterskapet var over døde engasjementet rundt satsingen, og på en god stund hadde ikke Norge noen offisielle landslag.

Nå er det imidlertid tilbake, i takt med en voksende popularitet for mesterskap.

– De største lagene har ikke historisk vært med på EM og VM da det ikke har ligget noe penger i det, men det begynner å bli mye mer populært ettersom pengepremiene og anseelsen til turneringene blir større. I EM er det en prispott i Counter Strike på 250 000 kr, i VM hele 5 000 000 kr fordelt på alle spillene, sier Fløgstad.

– Guttene er mentalt klare

Tilbake til den rumenske byen Oradea, og den norske e-sport-delegasjonen, er det en forberedt og kampklar Håkon Tholo som forbereder seg på turneringsstart onsdag.

De virtuelle skuddsalvene skal finne sted på Oradea Arena, en idrettshall som rommer over 2000 mennesker.

Omgivelsene og størrelsen av det hele skal ikke være noe hinder for spillertroppen, mener 23-åringen fra Stavanger:

– Vi har en del spillere som har deltatt på større e-sport-arrangementer før, og alle spillerne i troppen deltok på norgesmesterskapet som var for bare noen uker siden. Men det er jo fortsatt litt annerledes å spille på en scene og spille foran et publikum, enn å sitte foran skjermen hjemme, sier Tholo.

– Men alle guttene er mentalt klare for å spille her, og jeg tror rett og slett bare at vi kommer til å spille bedre av det, sier han.

