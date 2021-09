Aktuelt Byutvikling Ønsker å legge til rette for serveringssted og bygge ny bolig, men kommunen sier nei Kommunen er misfornøyd med flere grep som skal gjøres på eiendommen, men utbygger har klaget på avslaget. Nå er det politikerne som avgjør saken. Publisert: 26. september 2021, 12:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Slik ønsker Austigard Arkitektur og Storhaug Utvikling at Pedersgata 125 skal bli. Kommunen har allerede sagt nei, men klagen havner nå på politikernes bord.

Selskapet Storhaug Utvikling ønsker å blåse nytt liv i en slitt og vernet tomannsbolig fra 1869.

I Pedersgata 125 ønsker selskapet å legge til rette for kafédrift på bakkeplan og bolig i etasjene over. I tillegg ønsker utbygger å sette opp et tilbygg - et infillhus - mellom tomannsboligen og det som i dag er nabohuset.

Et attraktivt hjørne

Det er Austigard Arkitektur AS som har sendt byggesøknaden til kommunen. Her er Tor Olav Austigard daglig leder, en rolle han også har i Storhaug Utvikling, selskapet som ønsker å pusse opp eiendommen.

– Dette er et område hvor det på sikt vil komme mange flere boliger. Derfor ønsker vi å skape et samlingssted for lokalmiljøet. Om få år vil dette bli et attraktivt hjørne, sier Austigard om bakgrunnen for søknaden.

Kommunen har avslått søknaden, men Austigard har klaget på vedtaket.

– Vi har fortsatt tro på at vi kan få dette prosjektet godkjent, enten administrativt eller politisk, sier han.

Pedersgata 125 er en vernet tomannsbolig fra 1869. Boligen ligger i krysset mellom Pedersgata og Støperigata.

Byas får opplyst av seksjonsleder byggesak i Stavanger kommune, Børge Kallesten, at klagen ikke skal behandles av administrasjonen.

Den skal opp til politisk behandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling.

– Leder og nestleder i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) har besluttet at den skal behandles politisk. Administrasjonen vil dermed legge frem klagesaken til UBS for politisk behandling, skriver Kallesten i en tekstmelding.

Per i dag er det ikke fastsatt en dato for når klagen skal behandles.

Slik presenteres kafeen i tegningene. Helt til høyre i bildet er infillhuset, som var blant årsakene til at kommunen satte ned foten.

Vil ikke ha infillhus

Det er flere årsaker til at søknaden ble avslått.

Kommunen mener blant annet at:

huset heves for mye

det er settes inn for mange takvinduer

er kritiske til infillhuset som tetter gapet mellom Pedersgata 125 og boligen ved siden av

«Gode, sentrumsnære boliger med fleksible, generelle tilleggsarealer i kjelleren og et lite gårdsrom bør ikke ofres til fordel for fortetting og transformasjon til næringslokaler, når det finnes flere lokaler i området som er bedre egnet for transformasjon og næringsdrift», skriver byantikvar Hanne Windsholt i en uttalelse.

Sentrumsplanen til Stavanger åpner i større grad opp for muligheten til å kombinere næringsvirksomhet og boliger i samme bygg. Pedersgata 125 ligger imidlertid like utenfor sentrumsplanen, og her er området regulert til boliger.

«Alt eller ingenting»

Austigard har rådført seg med kommunen og mener at han ikke kan gjennomføre flere endringer på prosjektet. Dersom det er nødvendig, blir det trolig ikke noe av planene.

– Så når kommunen ikke ønsker infillhuset, da er du ikke villig til å droppe det?

– Det går an å «shoppe» enkeltelementer fra prosjektet, men vi er nødt til å ta hensyn til prosjektøkonomien. Får vi ikke med et infillhus, er det ikke økonomisk forsvarlig å gjennomføre dette, sier Austigard.

