Isabel Raad om rettssaken: – Da det ble lest opp ganske detaljert fra journalen, kjente jeg at det svartnet for meg Isabel Raad (27) letter på sløret om søksmålet mot Randaberg kommune på Instagram. Publisert: 20. oktober 2021, 19:25

Influenser Isabel Raad (27) gikk til søksmål mot Randaberg kommune for erstatning for manglende oppfølging fra barnevernstjenesten. Nå har hun snakket ut om prosessen.

Mandag møtte Isabel Raad (27) Randaberg kommune i Sør-Rogaland tingrett hvor hun krevde erstatning for manglende oppfølging fra barnevernstjenesten. Det var satt av to dager til rettssaken, men partene ble enige om å inngå forlik allerede første dag i retten.

I en Instagram-story senere den kvelden, gikk Raad for første gang i detalj om prosessen og opplevelsen av rettssaken.

Ifølge TV2 snakket hun i en time om sine tanker og følelser rundt dette. TV2 har også gjengitt deler av storyen.

– Advokatene måtte lese fra journaler om ting vi har blitt utsatt for, som jeg egentlig prøver å fortrenge. Da det ble lest opp ganske detaljert, kjente jeg at det svartnet for meg, og at nå svimer jeg av. Så det har vært en jævlig tøff dag, men nå er det i alle fall over, og det er jeg så evig takknemlig for, forteller hun.

Kommunen: – Var forhold som ikke var ideelle

Raad og søsteren, Shaed Jasmine Raad, var også med på søksmålet. Søstrene fikk 350.000 kroner hver.

– Vår vurdering var at det av og til er grunnlag for å sette de rent juridiske vurderingene til side. Det kan det være flere grunner til, og her er det gjort etter en samlet vurdering av kommunen, sier Randaberg kommunes advokat Carl Aasland Jerstad til Byas.

Han forteller at kommunen ser at det, i perioden 1995–2005 var forhold som søstrene opplevde som ikke var ideelle.

– Nå kan det være ulike årsaker til det, men kommunen mener at det ville være fornuftig og rimelig å gi søstrene kompensasjon for dette, sier han.

– Det svartnet for meg

Raad har også lagt ut et bilde sammen med advokat Alexander Nyheim Jenssen på sin Instagram-konto. Der takker hun følgerne sine for all kjærligheten hun har fått etter rettssaken.

«Den grove uaktsomheten de (barnevernstjenesten, journ.anm.) utsatte oss for i vår barndom er noe som ingen uskyldige barn fortjener», skriver Raad, og fortsetter:

«Barnevernstjenesten sviktet oss når de visste alt i flere, flere år – men likevel aldri grep inn». Raad har tidligere vært åpen om at barnevernstjenesten har vært involvert i hennes liv siden hun ble født. Da hun var elleve år gammel ble hun flyttet til fosterhjem.

Hevder de var redde for egen sikkerhet

Byas har spurt Randabergs advokat Carl Aasland Jerstad om han kan kommentere påstanden fra Raad om at kommunen visste om forholdene i flere år uten å gripe inn.

– En har ulike vurderinger rundt dette, og denne vurderingen har Raad. Kommunen erkjenner at det var forhold som langt fra kan kategoriseres som ideelle, men det kan være mange og ulike grunner til at dette skjedde, sier han.

Randaberg kommune erkjenner «at det var forhold som langt fra kan kategoriseres som ideelle» i søstrenes barndom.

Raad hevder i sitt Instagram-innlegg at kommunen har unnskyldt at de ikke grep inn med at ansatte i barnevernstjenesten selv var redde for egen sikkerhet.

– Det er noe jeg kjenner et så enormt stort sinne mot. Her skriver de altså at de setter seg selv først, fremfor barna, i en jobb hvor din oppgave er å beskytte og hjelpe barn ut av vanskelige og forferdelige livssituasjoner, skriver hun.

– Den påstanden vil kommunen være uenig i, selv om det var forhold rundt familien som var risikofylte, sier Jerstad.

Fikk unnskyldning

TV2 skriver at influenseren hevder kommunen erkjente at de ikke har opptrådt som de skulle, og at søstrene fikk en unnskyldning.

– Det tok ganske lang tid, men det er det som betyr mest for meg, forteller hun på storyen sin ifølge TV2.

Jerstad bekrefter at kommunen beklaget forholdene for søstrene:

– Det er riktig at kommunen beklaget disse forholdene som en mener ikke var ideelle. Det tror jeg at de satte pris på, sier Jerstad.

Byas har forsøkt å få en kommentar fra Raad onsdag. Hun har foreløpig ikke besvart journalistens henvendelser.

