Aktuelt Storby, Stavanger og Sandnes Møt 22-åringen som har flyttet til Italia for å bli e-sport-proff Alexander Hegland Fedde fra Madla i Stavanger lever nå et liv mange misunner han. Publisert: 18. februar 2022, 08:00 Thommas Husevik

Han er mest kjent blant «sine» som «HHNeverlucky», og er en av Norges aller beste League of Legends-spillere.

22 år gamle Alexander Hegland Fedde er nybakt utenlandsproff i en idrett mange ikke forbinder med det å flytte på seg.

Men med en økende popularitet rundt e-sport, følger også rammene rundt sporten den samme trenden.

Det er noe en ung student og spillentusiast fra Stavanger nå får kjenne på kroppen.

Talentet fra Madla har det nemlig så til de grader i fingrene at han nylig satte seg på flyet til Italia og skrev under på en sesongavtale med det italienske e-sport-laget, Macko Esports.

Avtalen strekker seg fram til 31. august i år.

– Det er spesielt. Jeg lever jo egentlig luksuslivet her nede. Jeg står opp, maten står klar, og så går jeg og spiller, sier han, med et bredt smil om munnen.

FAKTA: League of Legends Et free-to-play-spill som ble sluppet i oktober 2009. Spillerne slåss med såkalte «helter» i en arena. Det kjempes mellom to lag på hver sin side av kartet. Lagene har hver sin base. Her kan spillerne kjøpe gjenstander til heltene, eller regenerere «health» eller «mana», altså helsepoeng, eller magipoeng. Spillerne har ofte ansvar for forskjellige deler av kartet, hvorav noen er «mid», altså med ansvar for midtdelen, mens andre eksempelvis er «top», altså med ansvar for toppdelen av kartet. Spillet er veldig stort i e-sport-verdenen, og er blant de mest populære på strømmetjenesten, Twitch.

Byttet ut Hafrsfjord med Adriaterhavet

Sammen med de andre spillerne i italienernes e-sport-tropp, både bor han og oppholder seg på lagets «hovedkvarter» i Monopoli i Sør-Italia.

På godt over 4000 kvadratmeter kan han og lagkameratene ta inn den italienske sola, i en by som ligger like ved Adriaterhavet, og et steinkast unna hundretusener-byen, Bari.

Spillerne disponerer egne treningsrom, to bassenger, og har samtidig tilgang på en egen kokk, egne trenere og en manager som setter opp treningskamper for dem.

– Når jeg ligger i sengen om kvelden, tenker jeg av og til på hvor heldig jeg er som har havnet i dette. Det er jo bare kjempekult, sier han.

Tastaturtalentet spiller som en såkalt «Mid-laner» i League of Legends, og har med det et ansvar for den midtre delen av kartet.

Det er en forventning av de som bekler denne rollen at man påfører mye skade rundt en, og at en inntar en dominerende rolle i kampen.

Kontaktet på Twitter

Alexander har tidligere spilt for en rekke e-sport-lag i Norge, deriblant Viking, Riddle og Bifrost.

Det er likevel de sterke prestasjonene hans i Telialigaen som har brakt ham dit han er i dag:

– En dag fikk jeg en melding i innboksen min fra det italienske laget på Twitter. Der skrev de at de veldig gjerne ville ha meg ned på prøvespill, og at de hadde fulgt meg over flere sesonger i Telialigaen.

Vel framme i Italia og klar for å vise seg fram sin beste side, gjorde 22-åringen fra Stavanger tydeligvis inntrykk:

– Prøvespillet gikk bra og jeg spilte veldig godt. Jeg fikk så et tilbud om å spille enda en kamp mot dem, og da fikk jeg plassen på laget, sier han.

Det italienske laget dominerer den hjemlige ligaen, og har allerede rukket å ta med seg en rekke titler i spill som League of Legends og Rainbow Six Siege, til tross for bare å ha eksistert siden 2020.

Sjonglerer studier og e-sport

Ett av kriteriene for å spille for italienerne er at man bor i Italia, og nærmere bestemt på lagets hovedkvarter i Monopoli.

For Alexander betød det sjonglering mellom studiene han allerede hadde begynt på i Norge, og en karriere innen e-sport.

22-åringen går nemlig lektor i historie på Universitetet i Stavanger, og måtte søke om permisjon for å få kabalen til å gå opp.

– Jeg hadde vel egentlig tenkt å slutte med e-sport etter denne sesongen for å kunne fokusere på studiene. Gaming tar jo mye tid, og med lærlingplass og praksis tenkte jeg at det er tid jeg kanskje ikke har, sier han.

Men så kom altså tilbudet fra Italia, og enn så lenge lever e-sport-spilleren fra Madla livet på den italienske sørkysten.

Planene og veien videre kan han fortsatt ikke så mye mer om:

– Kontrakten min går ut den 31. august, så fram til det kommer jeg til å være her. Hva som skjer etterpå er ikke sikkert enda.

Før han legger til:

– Det er jo begrenset hvor mye permisjon jeg kan ta fra studiene. Men mye avhenger av hvordan det går denne sesongen. Imponerer jeg og får et skikkelig godt tilbud fra et av de største lagene i Europa, så kan det jo være jeg dropper studiene, men det skal nok mye til, sier han.

FAKTA: Macko Esports Italiensk e-sport-lag. Grunnlagt i 2020 av forretningsmann og tatoo-artist, Antonio Macko Todisco. Mønstrer lag i Rainbow Six Siege, League of Legends, Valorant og Fifa. Er i besittelse av et 4000 kvadratmeter stort «Gaming House», i Monopoli, Puglia. Her har de egne gamingstasjoner, medierom, treningsrom, svømmebasseng og overnattingsfasiliteter Laget konkurrerer i nasjonale og internasjonale turneringer, og har allerede rukket å vinne to italienske mesterskap i League og Legends, på våren og på sommeren i 2021.

Slik så det ut da Macko Esports presenterte League of Legends-troppen sin for 2022, med norske Alexander Hegland Fedde med på laget.

