Nå har butikker og spisesteder kuttet ut plasten, men kundene liker ikke alternativene

Publisert: 28. august 2021, 15:00

En utredning som Mepex har gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet viser at Norge alene kan redusere bruken av plastartikler med cirka 3600 tonn i året – eller 1,9 milliarder enheter.

Forbudet mot engangsartikler av plast har vart i over en måned, men mange spisesteder og butikker har for lengst lagt plastbruken bak seg.

Maggi Andresson driver spisestedet Maggis Munchies, som tilbyr takeaway. Han har prøvd å være miljøbevisst siden han åpnet spisestedet, og valgt alternativer uten plastikk.

– Siden vi åpnet har vi alltid hatt sugerør av papir, og bestikk av tre, for det har alltid vært et mål å være så miljøvennlige som vi kan. Det er en investering i fremtiden, mener Andresson.

Maggi Andresson driver Maggis Munchies på Nytorget. Han har stort sett valgt både bestikk, bokser og poser av tre eller papp – også før det ble forbudt med plast.

Han sier at forbudet mot bruk av engangsplast er positivt for virksomheten, fordi de kan komme til å høste goder av at andre nå må gå over til produkter av tre og papp:

– Med økt etterspørsel vil trolig prisen på de miljøvennlige alternativene gå ned over tid. Nå er det mye dyrere å velge tre- og pappalternativene som vi bruker. Jeg kunne sikkert brukt halvparten så mye penger dersom jeg brukte plast, sier Andresson.

Disse engangsproduktene i plast er forbudt:

Bestikk

Tallerkener

Sugerør

Rørepinner

Ballongpinner

Bomullspinner

Take-away matbeholdere og drikkebegre som er laget av isopor. Forbudet gjelder også slike produkter dersom de delvis er laget av plast.

Takeaway-beholdere i plast er foreløpig ikke omfattet av forbudet, men Andresson har valgt plastfritt også her. Han opplever at de fleste kundene er positive til at de tar i bruk bestikk, sugerør og boller av papp eller tre.

– De fleste kunder er positive, men i noen tilfeller kan nok plastboksene holde maten mer beskyttet i noen tilfeller. Kundene har satt veldig pris på at jeg prøver å være miljøvennlig, sier han.

FAKTA: Forbud mot engangsprodukter av plast EU vedtok i 2018 et direktiv som forbød engangsartikler av plast i hele unionen. EØS-land som Norge falt forbudet utenfor avtalen, men den norske regjeringen bestemte at forbudet skulle innføres også her. Samtlige EØS-land har støttet vedtaket og innført forbudet.

Nille: – Kundene vil ikke ha tre og papp

Nille i Stavanger sentrum merker godt til det nye forbudet. Svært mange er innom for å kjøpe plastfrie engangsprodukter, men de har støtt på problemer i oppstartsfasen.

– I dag har vi inne produkter som er laget av maisstivelse, som vi trodde var godkjent. Men det viser seg at de også inneholder noe plast. De er merket som et miljøvennlig alternativ til plast, så nå venter vi på en avklaring på om disse omfattes av forbudet eller ikke, sier assisterende butikksjef Gro Aske.

På Nille har de fått inn engangsprodukter som er laget av maisstivelse. Disse skal være 100 prosent fornybare, men det er foreløpig usikkert om de er lov å bruke.

Ifølge Aske er ikke kundene fornøyd med bestikk av tre eller sugerør av papp, og forteller at flere kunder etterspør de gamle plastproduktene.

– Tallerkenene av tre er populære, men trebestikk og papirsugerør blir veldig mislikt av kundene. Sugerør av papp smuldrer opp, og trebestikket setter smak på maten. Så jeg opplever ikke at disse produktene er noe godt alternativ, sier hun.

Plastbestikk har både vært billigst – og mest etterspurt – ifølge butikkene og spisestedene. Nå er det forbudt.

Her bruker de ikke trebestikk

Jolanta Lu driver Siddis Gelato i Pedersgata. Hun forteller at de har drevet plastfritt i fire år. For isbaren går det nå problemfritt.

– Det er mye dyrere å handle inn miljøvennlige alternativer, men du er nødt til å ta et valg. Pris, eller å ta vare på fremtidige generasjoner, sier hun.

Isen fra isdisken serveres i pappbeger, men de tilbyr også is som du kan ta med hjem i fryseren. Denne kjøpes nå på glassbeholdere.

Siddis Gelato

– Jeg lærte på et kurs at glass er en god måte å oppbevare gelato, og valgte derfor å implementere det selv. Det er mer miljøvennlig enn papp fordi de kan brukes igjen. Kundene kan enten bruke glassene til å oppbevare ting hjemme, eller komme tilbake og få en slags pant på dem, sier Lu.

På Siddis Gelato bruker de heller ikke trebestikk, men en glatt skje laget av nedbrytbart materiale.

– Skjeene ligner på plast, men er laget av nedbrytbart materiale. Treskjeene er verken gode å spise med, og de er faktisk ikke like miljøvennlige som disse, sier hun.

– Kundene er mer bevisste

Emilie Trane, medarbeider på Steam kaffebar i Stavanger sentrum mener forbudet er svært positivt.

– Det var på tide. Vi gikk over til trebestikk og pappsugerør allerede da pandemien slo inn, så vi har tilbudt dette en stund. Men vi merket at kundene brukte plastsugerørene likevel, sier hun.

I dag bruker Steam fremdeles plastsugerør, fordi leverandørene foreløpig er helt utsolgt for alternativene. Men Trane mener at forbudet allerede har hatt en effekt:

– Først etter at forbudet kom i sommer, har kundene blitt mer bevisste begynt å etterspørre pappsugerør, sier hun.