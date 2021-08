Aktuelt Stavanger Et lite skritt nærmere ny og grønn folkehøgskole i Stavanger Initiativtaker Geir Bakken fikk vist seg fram og prosjektet ble skrytt opp i skyene av støttespillere, men statsrådene ville ikke love noe som helst. Publisert: 19. august 2021, 18:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Torsdag fikk Geir Bakken snakket om skolen sin til kunnskapsminister Guri Melby (t.v.) og næringsminister Iselin Nybø.

– Jeg har sett engasjementet til unge mennesker og dette er vi nødt til å legge til rette for, sier initiativtaker til Stavanger Urban Folkehøgskole.

Byas har nettopp spurt Bakken om hvor han får engasjementet sitt fra. Stemmen brister og han må ta noen pauser underveis.

– Det er et ordtak som sier at det brenner på do. Ungdommen ser dette, men har fortsatt håp og ønsker å gjøre smarte valg. Da må vi gi dem denne muligheten, sier Bakken.

Byen er klasserommet

Siden 2018 har han jobbet for å starte opp en urban folkehøgskole i Stavanger. Skolen skal ha plass til 140 elever og på læreplanen står det grønne skiftet.

Dette kan være seg å bygge minihus, kode grønn teknologi eller lære hvordan det går an å drive urbant landbruk på mange av Stavangers store og flate tak.

Byen skal være klasserommet.

– Det handler om bosituasjon, avfall, mat, klær og livsstil. Og det er i byene det må skje. Det er her det bor og jobber flest, sier Bakken.

Skolen vil også samarbeide med bedrifter som ønsker å ta del i det grønne skiftet. Slik at både elev og bedrift kan lære av hverandre.

Men det vil alltid være folk der ute som sier at dette ikke er nok til å redde verden. Til dem har Bakken følgende beskjed:

– Hva skal vi gjøre da? Bare øke forurensingen vår? Her kan vi, fra første skoledag, være med på å gjøre byen og verden litt grønnere. Vi tipper ikke verden i riktig retning av den grunn, men det er i alle fall vårt lille bidrag, sier Bakken.

Et mulig skolelokale er betongklossen midt i bildet. På dette taket kan det spire og gro om Bakken får det som han vil. Da vil det være aktuelt å dyrke salater og urter. På sikt kan det komme både bikube og drivhus.

«Vi får se»

I dag fikk han resultater for tre år med skoleplanlegging. Bakken fikk anledning til å snakke rett til makta. To statsråder fra Venstre, med et stort partiapparat rundt seg, troppet opp i bofellesskapet Vindmøllebakken i østre bydel.

Kunnskap- og integreringsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø, lyttet til hva Bakken hadde på hjertet.

Melby kaller satsingen spennende. Nybø kaller den unik.

– Det er ingen tvil om at vi både trenger grønne løsninger og folkehøgskoler. Kombinasjonen av dette er veldig spennende, sier Melby.

I tillegg skiller skolen seg ut ved at den vil etablere seg i byen. Attpåtil i landets oljehovedstad.

Både Nybø og Melby understreker at ingen redder verden med én plantekasse, men at det handler om både små og store grep.

– Vi må gjøre begge deler, sier Nybø med stor innlevelse.

Men den eneste lovnaden politikerne kom med var et «vi får se».

Blant betong og asfalt, ønsker Bakken å starte en grønn folkehøgskole. – Det er i byene det må skje. Det er her det bor og jobber flest, sier han.

Mange støttespillere

De siste tre årene har Bakken og den potensielle skolen fått mange støttespillere.

I dag var blant annet Næringsforeningen, Prosjektil, Frivillighetssentralen og Spire Stavanger med på møtet for å dytte politikerne i riktig retning.

Bakken har også sikret seg støtte fra kommunen og fylkeskommunen. I ryggen har han i tillegg FNs ferske klimarapport.

– Jeg skulle ønske at det kom midler allerede i fjor. Jeg mener at vi ikke kan vente lenger. Miljøengasjementet må vi ta på alvor, sier Bakken.