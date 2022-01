Aktuelt Tonje Brenna Rekordmange fortsatte på videregående skole under pandemien Aldri før har så mange fortsatt på videregående skole som i 2020 og 2021, opplyser Kunnskapsdepartementet. Rogaland er i norgestoppen. Publisert: 27. januar 2022, 09:42

Rogaland og Oslo hadde i 2021 høyest andel elever som gikk videre til vg2 med henholdsvis 92 og 90 prosent, mens Nordland og Troms og Finnmark hadde lavest progresjon med omtrent 85 prosent.

Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratet og gjelder både på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer, og for begge kjønn.

Fra 2019 til 2020 var det en relativt stor øking i progresjonen, på 1,6 prosentpoeng. Ifølge direktoratet skyldes det sannsynligvis høyere standpunktkarakterer, og at avlyst eksamen gjorde at flere besto.

Fra 2020 til 2021 har det vært en liten nedgang. Andelen elever med progresjon fra vg1 er likevel det nest høyeste noen gang, og 1,2 prosentpoeng høyere enn før koronapandemien.

Totalt var det 88,4 prosent av elevene i videregående skole som gikk videre fra vg1 til vg2 høsten 2021. På studieforberedende utdanningsprogrammer var andelen 92,5 prosent, mens på yrkesfag var den 84,1 prosent.

Belastende pandemi

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) er lettet over tallene, men understreker at en skolehverdag preget av pandemi, har vært belastende for mange.

– Vi må ta på alvor at pandemien har hatt negative konsekvenser for noen, og dette mener jeg vi må finne ut mer om. Jeg er blant annet bekymret for ensomhet og følgene av ungdomsår i en unntakstilstand, sier Brenna i en pressemelding.

