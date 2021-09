Aktuelt Miljø Et endelig grønt lys til grønn folkehøyskole i Stavanger Etter flere år med hardt arbeid, fikk initiativtaker Geir Bakken tirsdag en etterlengtet beskjed: Stavanger Urban folkehøyskole får støtte til oppstart høsten 2022. Publisert: 07. september 2021, 16:13 Lone Sætre Journalist

Full jubel for støtte til Stavanger Urban folkehøyskole. (f.v) Geir Bakken, Eva-Maria Gärtner, nærinsminister Iselin Nybø og kunskapsminister Guri Melby.

– I dag bestod jeg oppkjøring, og nå får jeg denne nyheten. Dette er en stor dag, sier Bakken.

Kunnskapsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø møtte jubel da de overraskende dukket opp med både kake, ballonger og en mildt sagt positiv nyhet.

Beskjeden både gledet og rørte initiativtakeren.

– Jeg vet at det ikke går an å bli 110 prosent sjokkert, men det ble jeg. Da jeg så kunnskapsministeren, så tenkte jeg at dette kan ikke stemme, forteller han videre.

Lang vei fra idé til mål

Tanken om en urban folkehøyskole har Bakken hatt i 13 år, men det var først for fire år siden at ideen ble til handling. Folkehøyskolen som skal plasseres midt i sentrum, blir den første etablerte i Rogaland på 70 år.

– Vår største bekymring har vært at vi ikke skulle komme inn i statsbudsjettet og bli godkjent. Det er mye som skal på plass, og en må virkelig vise seg frem. Likevel har arbeidet bare vært gøy, legger han til.

På folkehøyskolen blir byen klasserommet. Her kan elevene blant annet forvente å bygge minihus, drive urbant landbruk på tak, i tillegg til å lære kode grønn-teknologi.

God stemning på vei til å fortelle nyheten. (f.v) Guri Melby, Kjartan Alexander Lunde, Iselin Nybø og Jan Erik Søndeland.

Høyt budsjett

Da Melby og Nybø var på besøk i Stavanger tidligere i høst, fikk Byas svaret: «Vi får se» på spøersmålet om det ville komme støtte til Stavanger Urban folkehøyskole. I dag er svaret annerledes.

– Vi var forsiktig med å love noe sist. Ingenting er sikkert før alt er ferdig og klart, ettersom det er en stor sum som skal gå opp til slutt. Likevel fikk vi gjennomslag, og det er jeg veldig glad for, sier Melby.

Folkehøyskolen tildeles 6,6 millioner kroner for høsten 2022 for oppstart. Helårsbeløpet vil ligge på 15,7 millioner kroner fra 2023.

– Vi heier på folkehøyskoler og mener de har en viktig rolle i utdanningssystemet, legger kunnskapsministeren til.

Det var mange folkehøyskoler som søkte støtte, men denne skilte seg ut.

– Det at den er urban, tilfører noe nytt til folkehøyskolefloraen. Dersom flere unge blir motivert til å jobbe mot det grønne skiftet så legger vi et godt grunnlag til å skape flere og grønne arbeidsplasser. Derfor var dette en åpenbar folkehøyskole å satse på, forteller Melby.

Et positivt tilskudd til byen

Med søkerrekord på folkehøyskoler landet rundt sju år på rad, mener både Melby og Nybø at dette vil være et godt tilskudd til byen.

– En urban folkehøyskole har et helt nytt konsept. Den har bærekraftsmål som pensum, og hele byen som klasserom. Et slikt tilbud i sentrum kommer til å være et positivt sprang også for byutviklingen, forteller kunnskapsministeren.

Melby legger til at 140 ungdommer som skal holde til sentralt i Stavanger også vil prege byen.

Klemmer venninne og støttespiller. (f.v) Geir Bakken, Eva-Maria Gärtner, Guri Melby og Iselin Nybø.

– Hva kan søkere til Stavanger Urban folkehøyskole forvente?

– Dette er et svar på unge menneskers engasjement i klimaet. Gjennom denne skolen så kan dette engasjementet få lov til å bli til kunnskaper og handlingskompetanse. Noe vi vet er etterspurt allerede i et næringsliv i omstilling. Håpet er at de etter å ha gått hos oss får lyst til å gjøre et videre løp innenfor det grønne skiftet, svarer Bakken.

Om folkehøyskolen åpnes neste høst kan ikke initiativtakeren svare helt sikkert på.

– Noen åpner i litt mindre grupper, men vi skal komme til en god ordning. Vi vil åpne så fort som mulig, legger han til.

